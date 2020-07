Οικονομία

Θεοχάρης: Ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα οι Βρετανοί τουρίστες

Πότε θα ανακοινωθούν οι οριστικές ημερομηνίες για την απ’ ευθείας μετάβασή τους στην Ελλάδα. Το πλάνο 4 σημείων για τον έλεγχο των εισερχόμενων τουριστών στην χώρα.

Οι Βρετανοί τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του στη βρετανικήτηλεόραση ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας ότι οι οριστικές ημερομηνίες για την απ’ ευθείας μετάβασή τους στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν ως τα μέσα Ιουλίου.

Μιλώντας στην κεντρική ειδησεογραφική εκπομπή του βρετανικού καναλιού Sky News το βράδυ της Τετάρτης, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι Αθήνα και Λονδίνο βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο για να επιτραπεί η άφιξη Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα.

«Ανυπομονούμε πολύ να υποδεχτούμε τους φίλους μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο και μπορούμε όντως να τους πούμε ότι όχι μόνο θα κάνουν τις υπέροχες διακοπές που κάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα, αλλά μπορούν επίσης να είναι σίγουροι και ήσυχοι για την ασφάλειά τους,» δήλωσε ο κ. Θεοχάρης.

Εξήγησε ότι στόχος είναι να ανοίξουν τα σύνορα της χώρας για τους τουρίστες από τη Βρετανία γύρω στις 15 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι είναι στόχος ρεαλιστικός και εφικτός αλλά «πρέπει να περιμένουμε για αυτές τις ημερομηνίες» για τη λήψη αποφάσεων και την αμοιβαία άρση των περιορισμών.

Ο Υπουργός Τουρισμού εξήγησε το πλάνο τεσσάρων σημείων για τον έλεγχο των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, μιλώντας για προσεκτική επιλογή των αφίξεων και όχι μόνο των χωρών, για το νέο σύστημα διενέργειας τεστ με επιλεκτικό τρόπο, τον έλεγχο των διαγνωσθέντων κρουσμάτων ώστε να αποφευχθεί ανεξέλεγκτη εξάπλωση του κορωνοϊού, και το επιχειρησιακό σχέδιο για θεραπεία και υποστήριξη όπου χρειαστεί κατά τη διάρκεια των διακοπών των αλλοδαπών επισκεπτών.