Πολιτισμός

Τζέφρι Ρας: Αποζημίωση - ρεκόρ για ψευδή δημοσιεύματα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ καλλιτέχνης θα λάβει την μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ σε πρόσωπο, στην Αυστραλία.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Τζέφρι Ρας κέρδισε σήμερα αποζημίωση ρεκόρ έπειτα από την απόρριψη της έφεσης που είχε ασκήσει μια ταμπλόιντ της Αυστραλίας επί της εις βάρος της καταδικαστικής απόφασης για δυσφήμιση του αυστραλού ηθοποιού.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ρας θα λάβει αποζημίωση 1,7 εκατ. ευρώ, την μεγαλύτερη που έχει επιδικαστεί ποτέ σε πρόσωπο στην Αυστραλία, από την ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοκ εφημερίδα Daily Τelegraph.

Η απόφαση εις βάρος της αυστραλιανής θυγατρικής της News Corp’s, της εταιρείας Nationwide News, είναι η τελευταία εξέλιξη στην δικαστική διαμάχη του ηθοποιού με την εφημερίδα, η οποία σε δημοσίευμά της τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης εις βάρος συμπρωταγωνίστριάς του.

Η ταμπλόιντ του Σίδνεϊ είχε δημοσιεύσει στο πρωτοσέλιδό της, το 2017, ένα άρθρο στο οποίο αναφερόταν ότι η Sydney Theatre Company είχε λάβει την καταγγελία της ηθοποιού Έριν Τζιν Νόρβιλ, η οποία κατηγορούσε τον Ρας ότι την είχε αγγίξει επίτηδες με ανάρμοστο τρόπο στη διάρκεια της παράστασης του «Βασιλιά Ληρ».

Ένας δικαστής του Σίδνεϊ είχε περιγράψει το περιεχόμενο του δημοσιεύματος ως ένα «παρακινδυνευμένα ανεύθυνο παράδειγμα κίτρινης δημοσιογραφίας».

Ο Ρας βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1997 για τον ρόλο του στην ταινία «Σάιν, Ο Σολίστας» και είναι ένας από τους λιγοστούς αστέρες που έχει βραβευτεί και με Χρυσή Σφαίρα, Έμμυ και Τόνυ.