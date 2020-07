Κοινωνία

“Έσπρωχναν” ναρκωτικά σε πιάτσες της Αθήνας

Πώς εξαρθρώθηκε το πολυμελές κύκλωμα. Βιαιοπραγίες των αρχηγών σε βάρος των “μικροδιακινητών”…

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και τη συνδρομή Ομάδων ΔΙ.ΑΣ., εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου των Αθηνών και συγκεκριμένα στην Πλατεία Βικτωρίας, στην Πλατεία Αιγύπτου, στο Πεδίον του Άρεως και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Συνελήφθησαν, μετά από επιχείρηση που εξελίχθηκε από τις απογευματινές ώρες της 26-6-2020 έως τις πρωινές ώρες της 28-6-2020 στα ανωτέρω σημεία, δεκαεπτά (17) αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης.

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται (14) επιπλέον αλλοδαποί, (4) εκ των οποίων τυγχάνουν έγκλειστοι Καταστημάτων Κράτησης.

Ειδικότερα, το Τ.Α Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, διενήργησαν πολυήμερη έρευνα, για τη δράση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν τα μέλη της οργάνωσης και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως διαπιστώθηκε, η σπείρα τουλάχιστον από τα μέσα του έτους 2019, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ηρωίνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στην Πλατεία Βικτωρίας, στην Πλατεία Αιγύπτου, στο Πεδίον του Άρεως και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ήταν αρχικά δύο αλλοδαποί (ήδη έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης), οι οποίοι μετά την προφυλάκισή τους, ανέθεσαν τη διεύθυνση της οργάνωσης, σε δύο άλλους αλλοδαπούς, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη στο πλαίσιο των επιμέρους επιχειρήσεων, ενώ ο δεύτερος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα αρχηγικά μέλη στρατολογούσαν μικροδιακινητές, στους οποίους σε καθημερινή βάση «χρέωναν» μικροποσότητες ναρκωτικών, που είχαν αποκρύψει σε διάφορα σημεία, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Οι διακινητές όφειλαν στο τέλος της ημέρας να τους παραδώσουν τα χρήματα από τις πωλήσεις.

Χαρακτηριστικό της δράσης των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, αποτελεί το γεγονός ότι βιαιοπραγούσαν σε βάρος των μικροδιακινητών, σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι τους παρέδιδαν λιγότερα χρήματα από αυτά που αντιστοιχούσαν στις ποσότητες που τους είχαν «χρεωθεί».

Έως ότου ολοκληρωθεί η εξάρθρωση της οργάνωσης, διενεργήθηκαν δεκαοχτώ (18) επί μέρους επιχειρήσεις σε εστίες διακίνησης, κατά τη διάρκεια των οποίων ταυτοποιήθηκαν μέλη της συμμορίας και κατασχέθηκαν ποσότητες που προορίζονταν για άμεση διακίνηση.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-137- γραμμάρια ηρωίνης,

-65- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

το χρηματικό ποσό των -498- ευρώ,

-4- μαχαίρια

-1- πριόνι

-2- ξύλινα κλομπ

κινητά τηλέφωνα

πλήθος κενών συσκευασιών για ναρκωτικές ουσίες

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.