Κοινωνία

Λίνα Κοεμτζή: Εξελίξεις στην υπόθεση - Κατέθεσε ο πρώην σύντροφός της

Οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο άνδρα.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένεται να δρομολογήσει στην υπόθεση του τραγικού θανάτου της Λίνας Κοεμτζή, της 22χρονης φοιτήτριας του ΑΠΘ που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον 9ο όροφο της φοιτητικής εστίας, όπου διέμενε, τον Νοέμβριο του 2016, η κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία ο άνδρας που φέρεται να διατηρούσε σχέση μαζί της.

Οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο άνδρα ο οποίος βρισκόταν στο Λονδίνο για σπουδές και τον κάλεσαν να έρθει στην Ελλάδα. Kλήθηκε σε ανωμοτί κατάθεση προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Πριν από τον συγκεκριμένο άνδρα είχε κληθεί σε ανωμοτί κατάθεση η μητέρα του. Σκοπός της αστυνομικής έρευνας είναι η παροχή στοιχείων στον εισαγγελέα, ώστε να αποφασίσει εκείνος αν θα προχωρήσει στην άσκηση δίωξης ή όχι.

Στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα είχαν κάνει έφοδο οι αστυνομικοί και είχαν κατασχέσει υπολογιστές, κινητά και υλικό που ενδεχομένως δώσει πολύτιμα στοιχεία για τον θάνατο της 22χρονης φοιτήτριας. Σύμφωνα με την κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα ο πρώην σύντροφος της Λίνας Κοεμτζή φέρεται ότι είναι το ένα από τα δύο άτομα που εμφανίστηκαν από το πουθενά στο σημείο όπου είχε πέσει η 22χρονη και έψαχναν γύρω από τη σορό της αναζητώντας ένα στικάκι.

“Βρισκόμαστε σε πολύ ευαίσθητη καμπή σε ό,τι αφορά την έρευνα και θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε απόδοση συγκεκριμένων κατηγοριών σε συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί υπάρχει ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε δύο άτομα… Πρέπει να βρούμε ποιος λέει ψέματα και ποιοι ήταν αυτοί οι δύο”, είχε δηλώσει στην Espresso ο δικηγόρος της οικογένειας Αντώνης Ξυλουργίδης.

Πηγή : εφημερίδα Espresso