Υγεία - Περιβάλλον

Αμαζόνιος: ρεκόρ πυρκαγιών τον Ιούνιο

Ακρως ανησυχητικά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με την τεράστια καταστροφή των προηγούμενων μηνών.

Ο αριθμός των πυρκαγιών στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που εκτείνεται στη βραζιλιάνικη επικράτεια αυξήθηκε κατά 20% τον Ιούνιο.

Το ποσοστό αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία αν συγκρίνει κανείς τα περσινά νούμερα όταν και προκλήθηκε τεράστια οικολογική καταστροφή στον Αμαζόνιο. Συνολικά καταγράφηκαν τον Ιούνιο 2.248 πυρκαγιές, αριθμός που είναι ο υψηλότερος για τον μήνα αυτό τα τελευταία 13 χρόνια, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Οι ειδικοί μάλιστα εκφράζουν φόβους ότι αυτή η αύξηση μπορεί να είναι προάγγελος μιας επανάληψης των περσινών καταστροφικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, ειδικοί της υγείας φοβούνται ότι ο καπνός που καλύπτει συχνά την περιοχή κατά την περίοδο ξηρασίας, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα, μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στους ασθενείς με κορωνοϊό.

Τον Ιούνιο, το βραζιλιάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών (INPE) κατέγραψε 2.248 πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, από 1.880 τον Ιούνιο του 2019. Τα στοιχεία αυτά που έρχονται μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές τον περασμένο Αύγουστο, που προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή, υπενθυμίζουν τον ισχυρισμό ότι η Βραζιλία δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου. Τον Ιούνιο 2020 ξέσπασαν στον Αμαζόνιο κατά μέσο όρο 75 πυρκαγιές κάθε μέρα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των περίπου 1.000 πυρκαγιών που σημειώνονταν καθημερινά όταν οι πυρκαγιές είχαν κορυφωθεί τον Αύγουστο του 2019.

Έντονη ανησυχία των οικολόγων για τον Αμαζόνιο

«Είναι μια κακή ένδειξη, αλλά αυτό που πραγματικά θα μετρήσει είναι ό,τι θα συμβεί από δω και στο εξής», δήλωσε ο Φίλιπ Φερνσάιντ, ένας οικολόγος στο Εθνκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Αμαζονία της Βραζιλίας. Ένας πιο ανησυχητικός δείκτης είναι η αυξανόμενη αποψίλωση των δασών, είπε, επειδή οι πυρκαγιές συνήθως ξεκινούν για τον καθαρισμό της γης μετά την κοπή δέντρων. Η αποψίλωση των δασών αυξήθηκε κατά 34% τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, σε σύγκριση με πέρσι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του INPE.

Ο Φερνσάιντ τόνισε ότι η ανεπαρκής επιβολή περιβαλλοντικού ελέγχου από την κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου ευθύνεται για την αυξανόμενη καταστροφή. Η κυβέρνηση Μπολσονάρου, που διάκειται εχθρικά απέναντι στους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, τάσσεται υπέρ των σχεδίων οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως της λειτουργίας μεταλλείων και αγροκτημάτων, στο δάσος του Αμαζονίου.