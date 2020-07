Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στις Αλκυονίδες: ανήσυχος ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου, σημειώνοντας, χαρακτηριστικά , "τώρα είναι τα δύσκολα"…

Ανησυχεί ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τη σεισμική δραστηριότητα στις Αλκυονίδες γι’ αυτό και εισηγήθηκε να τοποθετηθούν φορητοί σεισμογράφοι.

Όπως γράφει στο fb η σεισμική δράση είναι αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και θέλει παρακολούθηση. «Τώρα είναι τα δύσκολα», επισημαίνει γιατί, όπως εξηγεί, χρειάζεται αξιολόγηση.

Ωστόσο, δεν δίνει περισσότερες διευκρινίσεις. Σημειώνει, όμως, ότι όταν χρειαστεί θα επανέλθει.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

Η σεισμική δράση στον Ανατ. Κορινθιακό το τελευταίο 2μηνο είναι αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Εισηγήθηκα στο Αστεροσκοπείο να τοποθετήσει φορητούς σεισμογράφους για καλύτερη παρακολούθηση. ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΗΚΑ. ΄Εκαναν και δημόσια ανακοίνωση, παρέλειψαν να αναφέρουν ποιός το εισηγήθηκε....δεν πειράζει...η ουσία μετράει. Υπάρχει και δίκτυο μαγνητομέτρων εκεί από το 2011. Τώρα είναι τα δύσκολα. Δλδ, η από εδώ και πέρα αξιολόγηση, γιατί η καταγραφή μόνη της δε λέει τίποτα. Όταν χρειαστεί θα επανέλθω.