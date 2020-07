Κόσμος

Η Βρετανία αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως Πρόεδρο της Βενεζουέλας

Τι αναφέρει για τον Νικολάς Μαδούρο η σχετική δικαστική απόφαση, με αιχμή τα αποθέματα χρυσού της χώρας.

Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε σήμερα ότι η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας, αντί του Νικολάς Μαδούρο, στην υπόθεση του ποιος θα ελέγχει τα αποθέματα χρυσού της Βενεζουέλας που βρίσκονται στο Λονδίνο.

Η βρετανική κυβέρνηση "αναγνώρισε απερίφραστα τον κ. Γκουαϊδό ως Πρόεδρο της Βενεζουέλας. Αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι δεν αναγνωρίζει πλέον τον κ. Μαδούρο ως Πρόεδρο της Βενεζουέλας", ανέφερε ο δικαστής στην απόφασή του έπειτα από δίκη την περασμένη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Βενεζουέλας και του Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η τράπεζα θα επιδιώξει να ασκήσει έφεση.

Το Καράκας είχε καταθέσει αγωγή σε δικαστήριο του Λονδίνου προκειμένου να πιέσει την Τράπεζα της Αγγλίας να μεταφέρει περίπου 1,13 δισ. δολάρια πριν οι σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Δύσης επιδεινωθούν πριν από δύο χρόνια.

Ο Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2019 με τον ισχυρισμό ότι διαθέτει ευρεία στήριξη από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες, ωστόσο, απέτυχε να κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση.

Η Τράπεζα της Αγγλίας κρατά για την ώρα περίπου 1,13 δισ. δολάρια σε χρυσό Βενεζουέλας, αλλά αρνείται να δώσει στην εκλεγμένη κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο πρόσβαση ή να τα μεταφέρει σε άλλη τράπεζα.