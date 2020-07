Life

Νέες αποκαλύψεις για την Μέγκαν και την ζωή στο Παλάτι!

Τι αναφέρουν νομικά έγρραφα για τα συναισθήματα της, την στάση της βασιλικής οικογένειας και την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την Μέγκαν Μαρκλ και τον τρόπο που την αντιμετώπιζαν στο παλάτι.

H Mέγκαν, η δούκισσα του Σάσεξ, ένιωσε "απροστάτευτη" από την βρετανική βασιλική οικογένεια όσο ήταν έγκυος στον γιό της Άρτσι, σύμφωνα με νομικά έγγραφα του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου, τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αγωγής που έχει υποβάλει η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι εναντίον μιας ταμπλόιντ εφημερίδας.

Η Μέγκαν έχει καταθέσει αγωγή κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers για περυσινά δημοσιεύματα στην Mail on Sunday, τα οποία περιλαμβάνουν αποσπάσματα μιας χειρόγραφης επιστολής που είχε στείλει στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, τον Αύγουστο του 2018, με τον οποίον έχουν διακόψει τις σχέσεις.

Ο Μαρκλ και η κόρη του δεν έχουν μιλήσει από τότε που αποφάσισε να μην παραστεί στον γάμο της με τον Χάρι, τον εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ, τρεις μήνες μετά την επέμβαση καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί και έπειτα από πληροφορίες ότι είχε στήσει φωτογραφίες με έναν παπαράτσο.

Η Mail είχε δικαιολογήσει το δημοσίευμα λέγοντας ότι πέντε μη κατονομαζόμενοι φίλοι της Μέγκαν είχαν αναφέρει την δική της εκδοχή των γεγονότων σε συνεντεύξεις τους στο περιοδικό People.

Η νομική ομάδα της Μέγκαν υποστηρίζει ότι είναι αναληθές πως εκείνη είχε ζητήσει από τους φίλους της να μιλήσουν στο People για αυτή την επιστολή.

"Η ενάγουσα είχε γίνει το αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού ψευδών και καταστροφικών δημοσιευμάτων από τις ταμπλόιντ εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως από την εναγόμενη, το οποίο της προκάλεσε υπερβολική θλίψη και έπληξε την ψυχική της υγεία", ανέφεραν οι δικηγόροι της στο Ανώτερο Δικαστήριο.

"Δεδομένου ότι οι φίλοι της δεν την είχαν δει ποτέ σε τέτοια κατάσταση, δικαίως ανησύχησαν για την κατάστασή της, κυρίως επειδή ήταν έγκυος, απροστάτευτη από τον Θεσμό και χωρίς να της επιτρέπεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της", τονίζεται.

Η δίκη στην υπόθεση δεν αναμένεται να διεξαχθεί αυτόν τον χρόνο. Τον Μάιο, ωστόσο, ένας δικαστής απέρριψε μέρος του ισχυρισμού της ότι η εφημερίδα ενήργησε με δόλο επιτείνοντας την ρήξη στις σχέσεις με τον πατέρα της.