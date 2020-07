Οικονομία

Κομισιόν: “Καμπανάκι” στην Ελλάδα για “ανοιχτά εισιτήρια” και ακυρώσεις

Διαδικασία επί παραβάσει κατά δέκα χωρών της ΕΕ ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των επιβατών.

Της Μαρίας Αρώνη

Διαδικασία επί παραβάσει κατά δέκα χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ξεκινά από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να υπερασπιστεί το δικαίωμα αποζημίωσης των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης των ταξιδιών τους.

Εκτός από την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Λόγω της επιδημίας του κορονοϊού οι ταξιδιωτικές κρατήσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν. Ωστόσο, ο κοινοτικός νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση ακύρωσης, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επιστροφής χρημάτων ή κουπονιού (voucher). Στις 13 Μαίου 2020 η Επιτροπή είχε εκδώσει σύσταση σχετικά με τα κουπόνια, με σκοπό τη θέσπιση ελκυστικών, αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων κουπονιών. Ωστόσο, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι στα ως άνω δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ, εξακολουθούν να ισχύουν «ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια» οι οποίοι επιτρέπουν στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών να εκδίδουν κουπόνια ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ακυρωθέντα ταξίδια, ή να αναβάλλουν την επιστροφή εξόδων πολύ πέραν της περιόδου των 14 ημερών που ορίζεται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια».

Τα δέκα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν και να απαντήσουν στην Κομισιόν.

Δεύτερη διαδικασία επί παραβάσει σε Ελλάδα και Ιταλία για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών και πλωτών μεταφορών

Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Ιταλία, η Κομισιόν κίνησε και δεύτερη διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών, επειδή δεν συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και πλωτών μεταφορών.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στους μεταφορείς να προσφέρουν κουπόνια ως τη μόνη μορφή αποζημίωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής του αντιτίμου, όπως τα κουπόνια. Εάν προσφερθούν στους επιβάτες κουπόνια ως εναλλακτική, απαιτείται η συμφωνία τους μ' αυτή τη λύση», τονίζει η Επιτροπή.

Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής.