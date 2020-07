Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 28 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντάθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην Ξάνθη. Τι έδειξαν τα πρώτα τεστ σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Πόσοι ασθενείς ειναι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ.

Αυτηρότερα έγιναν τα μέτρα καραντίνας και περιορισμού της κυκλοφορίας, καθώς και των συναθροίσεων, σε περιοχές της Ξάνθης, με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά, μετά την πληθώρα νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή και το υψηλό ιικό φορτίο που καταγράφουν οι ειδικοιί,

Εν τω μεταξύ, άρχισαν να βγαίνουν τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι πρώτοι τουρίστες που έφθσαν την Τετάρτη, από διάφορες χώρες του κόσμου, για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν βγει τα αποτελέσματα από 1.121 τεστ σε επιβάτες πτήσεων που αφίχθησαν στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου και είναι όλα αρνητικά.

Στο πλαίσιο της καθημερινής, ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ, για την εξέλιξη της επιδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, σε ανακοίνωση που εξεδόθη το απόγευμα της Πέμπτης, αναφέρεται:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 28 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3458, εκ των οποίων το 55.0% άνδρες αφορά άνδρες.

785 (22.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1914 (55.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

8 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 60 ετών. 4 (50.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 87.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 118 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 192 θανάτους συνολικά στη χώρα. 61 (31.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".