Πολιτική

Μάας σε Τσαβούσογλου: εμπόδιο για τον ευρωτουρκικό διάλογο οι γεωτρήσεις στη Μεσόγειο

Τι απάντησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στον Γερμανό ομόλογό του...

Τη διευθέτηση του ζητήματος των τουρκικών γεωτρήσεων στα ανοιχτά της Κύπρου και της Κρήτης έθεσε ως προϋπόθεση για την εμβάθυνση του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Είναι σημαντικό για μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Προεδρία, να βγάλουμε από τη μέση τα εμπόδια, διότι όσο μας απασχολούν ζητήματα όπως οι γεωτρήσεις στην Μεσόγειο, ανοιχτά της Κύπρου ή ενδεχομένως στην Κρήτη, χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος θα δείχνουν στο πλαίσιο της ΕΕ μικρή διάθεση για εμβάθυνση του διαλόγου», τόνισε ο κ. Μάας και προσέθεσε ότι κατά τη συνάντηση με τον κ. Τσαβούσογλου συζητήθηκε το πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και η απαραίτητη βάση προκειμένου να οργανωθεί βαθύτερος διάλογος με την ΕΕ.

Ο κ. Τσαβούσογλου από την πλευρά του παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν κάποια προβληματικά πεδία», όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος και το Αιγαίο, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία έχει προσπαθήσει να μεσολαβήσει. «Ο Πρόεδρός μας μίλησε τηλεφωνικά με τον Έλληνα πρωθυπουργό Μητσοτάκη, γεγονός το οποίο, όπως είπε, σημαίνει ότι η Ελλάδα εμπλέκεται σε διάλογο», προσέθεσε ο Τούρκος υπουργός και συνέχισε: «Θέλουμε στο εξής να προχωρήσουμε όλες οι πλευρές με περιεκτικό διάλογο, με σεβασμό και προς το συμφέρον όλων, θέλουμε ο καθένας να βρει το δίκιο του. Δεν απορρίπτουμε τις αξιώσεις του καθενός, αλλά είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε τον διάλογο για αυτό και να τον προχωρήσουμε περαιτέρω», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.