Κόσμος

Καναδάς: Συνελήφθη ένοπλος κοντά στο σπίτι του Τριντό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η καναδική αστυνομία για το περιστατικό.

Η καναδική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ένοπλο ο οποίος κατάφερε να διεισδύσει στον χώρο όπου βρίσκεται η κατοικία του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, ο οποίος ωστόσο δεν βρισκόταν εκεί την ώρα του περιστατικού.

Ο Τριντό και η οικογένειά του ζουν σε ένα μεγάλο σπίτι μέσα στο κτήμα του Ρίντο Χολ, της κατοικίας της γενικής κυβερνήτριας Τζούλι Παγιέτ, η οποία είναι η επίσημη εκπρόσωπος της βασίλισσας Ελισάβετ στον Καναδά. Το Ρίντο Χολ βρίσκεται μέσα σε μια δασωμένη έκταση περίπου μισού τετραγωνικού χιλιομέτρου, στην Οτάβα.

«Περίπου στις 6.40 το πρωί (τοπική ώρα) ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο (…) ο πρωθυπουργός και η γενική κυβερνήτρια δεν βρίσκονταν εκεί τη στιγμή του συμβάντος», ανέφερε μέσω του Twitter η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία.

Ο ύποπτος συνελήφθη χωρίς να σημειωθεί κάποιο επεισόδιο.

Ένας εκπρόσωπος του Τριντό επιβεβαίωσε ότι ο 48χρονος πρωθυπουργός δεν ήταν στην επίσημη κατοικία του. Ο Τριντό, που είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά, διαθέτει και μια θερινή κατοικία που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Οτάβας.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου από το 1865 έχουν δολοφονηθεί τέσσερις πρόεδροι, στον Καναδά δεν έχει σημειωθεί σχεδόν κανένα σοβαρό επεισόδιο πολιτικής βίας. Μία εξαίρεση ήταν η απαγωγή και η δολοφονία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Κεμπέκ, το 1970, από μια ριζοσπαστική οργάνωση που διεκδικούσε την ανεξαρτησία της επαρχίας αυτής.

Πέρσι τον Οκτώβριο, σε μια προεκλογική συγκέντρωση, ο Τριντό φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο επειδή οι αρχές εκτίμησαν ότι υπήρχε μια «απειλή» για την ασφάλειά του.