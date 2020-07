Παράξενα

Απίστευτο! Έστειλαν τραυματία, με σπασμένη κλείδα, να βρει... νάρθηκα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εφημερεύων γιατρός στο επείγοντα του νοσοκομείου έδινε οδηγίες... από τηλεφώνου, όπως καταγγέλει ο τραυματίας!

Απίστευτη καταγγελία απο τραυματία μετά απο πτώση με δίκυκλο...

Το βράδυ της Τετάρτης εμφανίστηκε στα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κάταγμα στην κλείδα. Ειδοποιήθηκε ο γιατρός που εφημέρευε. ωστόσο. σύμφωνα με τον καταγγελοντα, ουδέποτε εμφανίστηκε δίνοντας οδηγίες από τηλεφώνου…

Στο Νοσοκομείο δεν υπήρχε, ούτε, νάρθηκας για να τοποθετηθεί στο χέρι του τραυματία. Έτσι με το χέρι "κρεμασμένο" άρχισε να ψάχνει τα φαρμακεία της Μύρινας. Απο τα επείγοντα του είπαν, μάλιστα, πως αν δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να τοποθετήσει τον νάρθηκαί να επιστρέψει στο Νοσοκομείο……

Ο νάρθηκας βρέθηκε μετά από ώρα και ο άντρας, τελικά, τξίδεψε στην Αλεξανδρούπολη με δική του πρωτοβουλία προκειμένου να εξεταστεί στο εκεί Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το limnosreport.gr.