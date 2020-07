Οικονομία

Πιο κοντά η συμφωνία για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπαθανάσης συναντήθηκαν με τους προέδρους της ONEX και της "Νεώριον Συμμετοχών ΑΕ"...

Με σκοπό την εξεύρεση λύσης για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας συναντήθηκαν, σήμερα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, Νίκος Παπαθανάσης με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Νεώριον Συμμετοχών ΑΕ.» κ. Νίκο Ταβουλάρη και λοιπών μετόχων της εταιρείας και του Προέδρου του ομίλου Onex, Παναγιώτη Ξενοκώστας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής συμφωνήθηκε ότι ο τρόπος εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας θα γίνει με την υπαγωγή τους στη διαδικασία του άρθρου 106βδ του Πτωχευτικού Κώδικα. Προς υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι μέτοχοι κ.κ. Ταβουλάρης και Στεφάνου συμφώνησαν όπως μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία «Νεώριον Συμμετοχών ΑΕ» σε εταιρεία του ομίλου Onex, έναντι συμβολικού τιμήματος ενός ευρώ και υπό την διαλυτική αίρεση της κατάθεσης και επικύρωσης της συμφωνίας από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Όλα τα μέρη συμφώνησαν επίσης ότι θα κληθούν άμεσα και οι λοιποί μέτοχοι για να ενημερωθούν για την παρούσα συμφωνία και να προσχωρήσουν σε αυτή ώστε να μεταβιβαστεί κατά τα ανωτέρω ποσοστό τουλάχιστον 51% των μετοχών της εταιρείας «Νεώριον Συμμετοχών ΑΕ», γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της συμφωνίας εξυγίανσης.