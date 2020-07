Κοινωνία

Φοιτητής στην Σουηδία μιλά στον ΑΝΤ1 για τον “Γολγοθά” της επιστροφής στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο Χρήστος Ρωμανάς μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα.