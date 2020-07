Κοινωνία

Λίνα Κοεμτζή: Έκκληση της μητέρας της μέσω ΑΝΤ1 στον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα (βίντεο)

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου της φοιτήτριας, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο ΑΠΘ. Κατέθεσε ο πρώην σύντροφός της.



Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης θανάτου της Λίνας Κοεμτζή, της 22χρονης φοιτήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον 9ο όροφο της φοιτητικής εστίας.

Οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει, καθώς ή άτυχη φοιτήτρια είχε πέσει θύμα εκβιασμού φωτογραφιών και ενός ροζ βίντεο. Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν, έναν άνδρα που φέρεται να διατηρούσε σχέση με την άτυχη φοιτήτρια για μικρό χρονικό διάστημα.

Κλήθηκε να δώσει ανωμοτί κατάθεση προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Στο σπίτι του είχαν κάνει έφοδο και αστυνομικοί. Κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητά και υλικό που ίσως δώσει πολύτιμα στοιχεία την υπόθεσης.



Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρα της Λίνας Κοεμτζή απευθύνει έκκληση, να κληθεί ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, μήπως και αναγνωρίσει κάποιον ύποπτο για την υπόθεση θανάτου της κόρης της.

«Θέλω όλοι οι ύποπτοι που έχουν κληθεί για την υπόθεση να τους δείξουν στον αυτόπτη μάρτυρα για να αναγνωρίσει κάποιο πρόσωπο. Θα αναγνωρίσει το πιστεύω. Μου βγαίνει από μέσα μου. Επιτέλους να βγει η αλήθεια», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας και πρόσθεσε:

«Είναι μια υπόθεση τεσσάρων χρόνων. Φτάνει πια. Είναι διατεθειμένος για οτιδήποτε. Παρακαλώ τους πάντες να τον καλέσουν άμεσα. Να του δείξουν να τελειώνουμε πραγματικά».

Η οικογένεια πάντως ελπίζει ότι οι τελευταίες εξελίξεις θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της άτυχης 22χρονης.