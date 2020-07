Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος νονών της νύχτας (βίντεο)

Σε προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικοί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και δύο αστυνομικοί.

(εικόνα αρχείου)

Σε περισσότερες από δέκα προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές από το πρωί σε μία επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος νονών της νύχτας.

Πρόκειται για μία επιχείρηση τού Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, περισσότερα από δέκα άτομα έχουν οδηγηθεί στον 7ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Όλοι τους φέρονται να είναι μέλη κυκλώματος, που πουλά προστασία σε τού Πειραιά και μάλιστα φέρεται να έχει προσαχθεί και ο άνδρας που θεωρείται από τις Αρχές ο εγκέφαλος της σπείρας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και δύο αστυνομικοί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί όμως ο ρόλος τους.