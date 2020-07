Κοινωνία

Ο ψευτογιατρός ήταν και… “μεγαλοεπενδυτής” και… φτωχός αγρότης (βίντεο)

“Δίχτυα” σε δυο περιοχές της Λάρισας είχε απλώσει ο ψευτογιατρός. Στα θύματα του δεν ανήκουν μόνο οικογένειες με πάσχοντες αλλά και επιχειρηματίες που έχασαν μεγάλα ποσά.