Τα ξίφη σε νέους σημαιοφόρους του ΠΝ επέδωσε η Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Η εδική τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά. Την ΠτΔ συνόδευε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Τα ξίφη στους νέους και νέες σημαιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού επέδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε απόψε στις εγκαταστάσεις της σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στον Πειραιά.

Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν 33 νέοι και νέες σημαιοφόροι, από τους οποίους 7 είναι από την Κύπρο και 3 από την Ιορδανία. Πρόκειται για 20 μάχιμους, και 13 μηχανικούς. Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, εκπρόσωποι της Βουλής και των κομμάτων, η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικές αρχές καθώς και συγγενείς και φίλοι των νεορκισθέντων σημαιοφόρων.

