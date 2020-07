Κοινωνία

"Ρεσάλτο" του Λιμενικού σε σκάφος με όπλα και σφαίρες (εικόνες)

Πως στήθηκε η επιχείρηση των ανδρών του Λιμενικού. Επτά συλλήψεις...

Στη σύλληψη έξι Ελλήνων και ενός αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης άντρες του Λιμενικού για κατοχή καπνικών προϊόντων άνευ ταινίας ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατοχή όπλων, κατοχή πυρομαχικών και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή Στομίου Ελαφονησίου Χανίων, εντοπίστηκε χθες βράδυ το Τ/Χ σκάφος “APOLLON 15” σημαίας Παναμά, μήκους 11 μέτρων, από περιπολικό σκάφος Λιμενικής Αρχής Παλαιόχωρας με κυβερνήτη τον 61χρονο και επιβαίνοντες τους υπόλοιπους έξι συλληφθέντες.

Το σκάφος οδηγήθηκε στον λιμένα Παλαιοχώρας όπου διενεργήθηκε έλεγχος των ναυτιλιακών του εγγράφων και διαπιστώθηκε ότι δύο εξ ’αυτών είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Στην συνέχεια ακολούθησε νομότυπη σωματική έρευνα στους επιβαίνοντες και βρέθηκε στην κατοχή του 45χρονου, επιμελώς κρυμμένο, ένα πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 9Χ19mm χωρίς γεμιστήρα και πυρομαχικά και στην κατοχή του έτερου 45χρονου επιμελώς κρυμμένο ομοίως, ένα πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 6,35 cal με γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια.

Σε έρευνα εντός του σκάφους με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΙΣΑ» βρέθηκαν τα εξής:

τριακόσια δέκα οχτώ (318) φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm,

τριάντα έξι (36) κουτιά των είκοσι τεμαχίων έκαστο φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 Χ 39 (σύνολο 720 φυσίγγια),

πενήντα (50) φυσίγγια διαμετρήματος 9Χ19 mm,

επτά (07) συλλογές καθαρισμού όπλων,

τέσσερις (04) γεμιστήρες για όπλο τύπου ΑΚ-47,

δέκα (10) φυσίγγια διαμετρήματος 12 mm λειόκανου όπλου,

ένας (01) αορτήρας πολεμικού τυφεκίου,

τρεις (03) φωτοβολίδες χειρός,

ένα (01) μαχαίρι με λάμα μήκους 9,5 εκ.,

ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 9 εκ.,

ένα (01) μαχαίρι με λάμα μήκους 7,5 εκ.,

μία (01) πλαστική πιστολοθήκη,

επτά (07) φυσίγγια 32 S& WL,

επτά (07) κούτες καπνό ναργιλέ, είκοσι τεσσάρων (24) τεμαχίων έκαστη, συνολικού βάρους σαράντα δύο (42) κιλών,

επτά (07) κούτες καπνό ναργιλέ, δώδεκα (12) τεμαχίων έκαστη, συνολικού βάρους σαράντα δύο (42) κιλών,

τρεις (03) κούτες καπνό ναργιλέ, περιέχουσες δώδεκα (12) συσκευασίες των δέκα (10) τεμαχίων έκαστη, συνολικού βάρους δεκαοχτώ (18) κιλών,

εξήντα πέντε (65) τεμάχια συναγρίδες συνολικού βάρους 85,8 κιλών,

δεκατρία (13) τεμάχια στείρες συνολικού βάρους 8,6 κιλών,

εβδομήντα οκτώ (78) τεμάχια ροφοί, συνολικού βάρους 70,1 κιλών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω, το Τ/Χ σκάφος με τις δύο μηχανές καθώς και επτά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ενώ κινήθηκε επίσης η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά του κυβερνήτη.