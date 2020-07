Οικονομία

Ελληνικό: Τελετή έναρξης των εργασιών παρουσία Μητσοτάκη

Από το Ελληνικό θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τη «Συν-εργασία», τις ασφαλιστικές εισφορές και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρευρεθεί στην τελετή έναρξης των πρόδρομων εργασιών στο Ελληνικό, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8:30.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας «ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, όπου μετά από 20 χρόνια μπήκαν επιτέλους μπουλντόζες για να ξεκινήσει η κατασκευή του μεγαλύτερου έργου στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη».

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο και την όψη του λεκανοπεδίου Αττικής και επισήμανε ότι:

« - Αξιοποιεί έκταση 6.200 στρεμμάτων σε μία από τις ωραιότερες περιοχές της Αττικής και της χώρας μας.

- Περιλαμβάνει, με δαπάνες του επενδυτή, όλα τα αναγκαία δίκτυα υποδομής, όπως οδοποιίας, 50 χλμ πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, τραμ, και λοιπών δικτύων.

- Δημιουργεί έναν τεράστιο πνεύμονα πρασίνου έκτασης 2.000 στρεμμάτων (αντίστοιχης έκτασης με το Hide Park του Λονδίνου), με πολλαπλές δραστηριότητες και μία ελεύθερης πρόσβασης παραλία έκτασης 1 χλμ.

- Αγγίζει το ποσό των 8 δισ. ευρώ.

- Δημιουργεί 12.000 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής και 70.000 θέσεις εργασίας στη φάση της ανάπτυξής του».

Ο πρωθυπουργός στις 10:30, θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά.

Όπως υπογράμμισε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο πρωθυπουργός, αναμένεται να αναπτύξει τις νέες πρωτοβουλίες που θα πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει τον κόσμο της εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Οι πρωτοβουλίες αυτές, μεταξύ άλλων, θα αφορούν το Πρόγραμμα "Συνεργασία", τις ασφαλιστικές εισφορές και τη γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου».