Κόσμος

Αγγλία: Άρση της καραντίνας για τους ταξιδιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις για την άρση της καραντίνας όσων φτάνουν στη Βρετανία.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωση πως θα άρει από τις 10 Ιουλίου την υποχρεωτική καραντίνα λόγω Covid-19 για ταξιδιώτες που φτάνουν στην Αγγλία από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Ο πλήρης κατάλογος των χωρών που καλύπτονται από την άρση αυτού του περιοριστικού μέτρου θα ανακοινωθεί αργότερα σήμερα Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι ταξιδιώτες πρέπει να θέτουν τους εαυτούς τους σε απομόνωση για 14 ημέρες κατά την είσοδό τους στη χώρα, μέτρο που ορισμένες αεροπορικές εταιρείες και η ταξιδιωτική βιομηχανία τονίζουν ότι θα στοιχίσει σε χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στην οικονομία.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένει ότι οι χώρες που θα περιλαμβάνεται στη εν λόγω λίστα άρσης καραντίνας για την Αγγλία να ανταποδώσουν χαλαρώνοντας τους δικούς τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας θα ορίσει εξαιρέσεις στις ταξιδιωτικές του οδηγίες ενάντια σε "όλα εκτός από τα αναγκαία" διεθνή ταξίδια από τις 4 Ιουλίου.

"Σήμερα σηματοδοτείται το επόμενο βήμα για να ξανανοίξουμε προσεκτικά το μεγάλο μας έθνος", δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς.

Οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας καθορίζουν μόνες τους ζητήματα δημόσιας υγείας.