Κοινωνία

Στάνλεϊ Τζόνσον: Μοναχικό δείπνο στο Πήλιο για τον πατέρα του Μπόρις (εικόνες)

Στο αγαπημένο του εστιατόριο επέστρεψε ο πατέρας του Βρετανού Πρωθυπουργού, που έχει προκαλέσει με την άφιξή του στην Ελλάδα.

Μόνος του δείπνησε στο αγαπημένο του εστιατόριο, στο Χόρτο, Πηλίου, ο πατέρας του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, Στάνλεϊ.

Ο Τζόνσον προκάλεσε αντιδράσεις με την άφιξή του στην Ελλάδα, καθώς αψήφισε τους κανόνες απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα. Έφτασε, ωστόσο, μέσω Βουλγαρίας.

Η πρωτοβουλία του να έρθει στην Ελλάδα προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως στους Βρετανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν στη χώρα μας.

Απαντώντας, πάντως ο ίδιο σε δημοσίευμα της Daily Mail που τον επέκρινε, είπε ότι πήγε στο Πήλιο για να διεκπεραιώσει εργασίες στον ξενώνα που έχει στην περιοχή, με σκοπό την εξασφάλιση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Πηγή: magnesianews.gr