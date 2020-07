Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και επιστροφή πινακίδων χωρίς πρόστιμο

Στις Εφορίες η σχετική εγκύκλιος. Τι προβλέπει. Τα παραδείγματα και οι πρώτες ουρές έξω από τις ΔΟΥ.

Ενεργοποιείται από τον μήνα Ιούλιο η διάταξη νόμου που προβλέπει την επιστροφή των πινακίδων των ΙΧ αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες τους χωρίς "πέναλτι", καθώς και την καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τον αριθμό των μηνών του έτους που απομένουν. Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία ενεργοποιείται η σχετική διάταξη νόμου βρίσκεται προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Στην απόφαση προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ.

Η επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2020, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή. Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώματος άρσης και ο κάτοχος, ενώ έχει επιστρέψει εμπρόθεσμα τα στοιχεία κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. και έχει θέσει εκ νέου το όχημα σε ακινησία, επιθυμεί να άρει την ακινησία αυτή και πάλι, δύναται να το κάνει μόνο καταβάλλοντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Κατ’ αναλογία, οποιοδήποτε νέο αίτημα μετατροπής του αρχικού αιτήματος άρσης της ακινησίας (πχ από 1 σε 2 ή 3 μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους κλπ), δεν γίνεται δεκτό, καθώς η απαλλαγή χορηγείται άπαξ και για το συγκεκριμένο αρχικό χρονικό διάστημα. Η αλλαγή χρονικού διαστήματος, πραγματοποιείται μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που αρχικά είχε καταβληθεί. Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει μετατροπή του αρχικού αιτήματος, δηλαδή πριν την λήξη του μήνα για τον οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας.

Παράδειγμα

Έστω Ε.Ι.Χ., με αναλογούντα ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ, το οποίο τελεί σε ακινησία. Ο ιδιοκτήτης /κάτοχος αυτού επιθυμεί να άρει την ακινησία του για χρονικό διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και υποβάλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 6 Ιουλίου 2020. Το ποσό που οφείλει να πληρώσει, πριν την θέση σε κίνηση του οχήματός του, είναι 120 ευρώ Χ 3/12 =30 ευρώ. Ο μήνας της αίτησης (Ιούλιος) λογίζεται ως ολόκληρος μήνας για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας. Ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήματος, οφείλει να επιστρέψει τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού στην Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου, ήτοι την Τετάρτη 30.9.2020. Εάν η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας συντελεστεί μετά την προθεσμία αυτή, π.χ. την 1η Οκτωβρίου 2020, επιβάλλεται κατά τα ως άνω αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας δηλ. στην περίπτωσή μας 120 ευρώ Χ 2 = 240 ευρώ.