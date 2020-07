Οικονομία

Μητσοτάκης για Ελληνικό: Έργο που θα συμβολίζει την νέα Ελλάδα

«Γκρεμίζοντας τα παλιά κτήρια, βάζουμε τα θεμέλια για το νέο Ελληνικό», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή έναρξης των εργασιών στο Ελληνικό.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, μια συμβολική μέρα. Γκρεμίζοντας τα παλιά άχρηστα κτίρια του παλιού αεροδρομίου βάζουμε τα θεμέλια για το νέο Ελληνικό. Ένα από τα μεγαλύτερα -ίσως το μεγαλύτερο έργο στη Μεσόγειο- θα δημιουργηθεί σε αυτόν τον, για 19 χρόνια, εγκαταλελειμμένο χώρο. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στη Μεσόγειο, 2500 στρέμματα, αλλά ταυτόχρονα ο χώρος αυτός θα γίνει μια κυψέλη ανάπτυξης. Στην πλήρη του λειτουργία το Ελληνικό θα δημιουργήσει πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας, 10.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν μόνο κατά τη φάση της κατασκευής. Θα είναι ένα έργο σύγχρονο, οικολογικό, φιλικό προς το περιβάλλον, ένα έργο που θα συμβολίζει τη νέα Ελλάδα, όπως πιστεύω ότι όλοι την οραματιζόμαστε» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης εργασιών της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό.

Υπογράμμισε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. «Όλο το κυβερνητικό επιτελείο, εργάστηκε με επιμονή και υπομονή για να ξεπεράσουμε πολλές νομικές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που κληρονομήσαμε από το παρελθόν» εξήγησε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς που εργάστηκαν για να ξεκινήσει το έργο, τον υπουργό Ανάπτυξης 'Αδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τους υφυπουργούς Νίκο Παπαθανάση και Δημήτρη Οικονόμου καθώς και τους γενικούς γραμματείς και τα στελέχη της διοίκησης, αλλά και τους τρεις δημάρχους των όμορων δήμων.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι όλα αυτά τα χρόνια άλλαξαν και οι αντιλήψεις για το πως αντιλαμβανόμαστε τη χρήση του δημοσίου χώρου. «Διότι, εδώ στο Ελληνικό, συγκρούστηκαν για πολλά χρόνια δύο διαφορετικές αντιλήψεις: Η μια που ήθελε τον χώρο ένα τεράστιο πάρκο, λαχανόκηπο, τελικά μια αντίληψη αδράνειας, και η άλλη αντίληψη που αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργική όσμωση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος έρχεται και επενδύει σημαντικά κεφάλαια, με το δημόσιο το οποίο θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο και εξασφαλίζει ταυτόχρονα ότι ο χώρος αυτός θα είναι προσβάσιμος σε όλους τους κατοίκους της Αττικής» εξήγησε.

«Σήμερα κάνουμε μια αρχή, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «αυτό είναι ένα έργο μακράς πνοής. Θα χρειαστεί μπορεί και μια δεκαετία για την πλήρη του ανάπτυξη, αλλά εν προκειμένω κάθε μέρα το ταξίδι -όπως λένε και οι Κινέζοι- ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα και το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα. Και βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε το πρώτο βήμα, να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση μετοχών, ο επενδυτής να κινητοποιήσει εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια σε πρώτη φάση και 8 δισ. στην πλήρη του ανάπτυξη, έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να αντιμετωπίσουμε όλες τις παθογένειες το παρελθόντος».

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε: «σήμερα λοιπόν τραβάμε μια γραμμή με το χθες και ξεκινάμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Θα είμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που αναπόφευκτα θα προκύψουν σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Θα ξαναβρισκόμαστε εδώ να επιτηρούμε την πρόοδό του, να βλέπουμε αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια να μετατρέπονται σε κυψέλες δημιουργικής εργασίας, θέσεις εργασίας που είναι τόσο σημαντικές, ειδικά τώρα που η χώρα πλήττεται, όπως και όλος ο κόσμος, από την κρίση του κορονοϊού. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυστοκίας η πιο εμβληματική επένδυση στη χώρα, το Ελληνικό, ξεκινάει σήμερα να γίνεται πραγματικότητα» τόνισε.

Παπάς: Φιέστα για κατεδάφιση πέντε κτηρίων

«Ο κ. Μητσοτάκης "πουλά" δήθεν στήριξη στους μικρομεσαίους, ηλιοβασιλέματα στον τουριστικό κλάδο και γκρεμίσματα αντί για επενδύσεις», σχολιάζει ο τομεάρχης Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, την επένδυση στο Ελληνικό. «Η απάτη της κυβέρνησης είναι πλέον καθολική και ορατή από όλους», προσθέτει.

Ειδικότερα, ο κ. Παππάς, σε δήλωσή του, αναφέρει ότι «έναν χρόνο πριν, οι μπουλντόζες θα έμπαιναν στο Ελληνικό τις πρώτες εβδομάδες της διακυβέρνησης της ΝΔ και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστησε φιέστα για την κατεδάφιση μόλις πέντε κτιρίων και για τα υπόλοιπα 895 "βλέπουμε"».

Επίσης, κάνει λόγο για «εικονική πραγματικότητα της ΝΔ» στην οποία, όπως σχολιάζει, «απαντά η ίδια η πραγματικότητα». Συγκεκριμένα, τονίζει: «Ως σήμερα:

- Το μόνο που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι να καταθέσει και να ψηφίσει σειρά τροπολογιών, προς όφελος κυρίως του επενδυτή.

- Δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών από το Δημόσιο στον επενδυτή, προϋπόθεση απαραίτητη για να ξεκινήσει η επένδυση.

- Η άδεια του καζίνο και οι δικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν είναι ζητήματα που μένουν ανοιχτά.

- Παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει το κόστος για τις παρούσες εργασίες. Το Δημόσιο ή ο επενδυτής;».

Την ανακοίνωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης μέσω Twitter, όπου του έγραψε ότι όλα τα κτήρια θα κατεδαφιστούν έως το τέλος του χρόνου, καλώντας τον «να μπει στην εικόνα» για την οποία δούλεψε και η προηγούμενη κυβέρνηση.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, δύο ηγέτες πανηγύρισαν για κατεδαφίσεις: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ηγέτης της Βορείου Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν. Όσοι πιστεύουν πως με καζίνο γίνεται ανάπτυξη, ας ρίξουν μια ματιά στο Λουτράκι. Δεκάδες εκατομμύρια φέσι στο Δημόσιο, καταστροφή της τοπικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση