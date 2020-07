Κόσμος

Ζευγάρι έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων με το αυτοκίνητο

Ένα ζευγάρι που είχε σταθμεύσει σε βραχώδη περιοχή, στην Πάφο, βρέθηκε ξαφνικά σε ελεύθερη πτώση και κατέληξε στη θάλασσα.

Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός ζευγαριού, που έπεσε από μεγάλο υψόμετρο στη θάλασσα, σε βραχώδη περιοχή στον Ακάμα, στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αργά χθες το βράδυ, και ενώ το ζευγάρι είχε μεταβεί στο σημείο για βόλτα, το σταθμευμένο αυτοκίνητό τους άρχισε να κινείται προς τη θάλασσα και έπεσε στο νερό.

Ο οδηγός, ο οποίος υπέστη κάταγμα λεκάνης, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να ανασύρει στην ακτή και τη σύντροφό του, που φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου.