“Πέταξε” στην Φούλαμ ο Οκκάς

Ο νεαρός Κύπριος άσος, ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του, «ανοίγει τα φτερά του».

Ο Γιώργος Οκκάς, γιος του Γιάννη Οκκά, που αγωνίστηκε στην Ελλάδα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, θα μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει και να πραγματοποιήσει ένα ποδοσφαιρικό του όνειρο. Ο νεαρός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην αγγλική Φούλαμ, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα μεταβεί στο Λονδίνο στο τέλος του μήνα.

Ο Οκκάς ανήκε στην Ανόρθωση, η οποία δεν προέβαλε καμία αντίσταση στο να μεταγραφεί στην λονδρέζικη ομάδα ο νεαρός άσος, όπου θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πλούσιες εμπειρίες και να αποκτήσει μεγάλη ποδοσφαιρική παιδεία και μόρφωση.

Μάλιστα, ο Οκκάς εξέφρασε και ιδιαίτερη ευχαριστία στην Ανόρθωση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. «Στιγμή υπερηφάνειας για μένα και την οικογένεια μου. Έχω υπογράψει συμβόλαιο με τη Φούλαμ και θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση αποδίδουν καρπούς. Το ταξίδι συνεχίζεται», έγραψε ο 16χρονος άσος.