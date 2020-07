Παράξενα

Boeing: παραίτηση για άρθρο που γράφτηκε πριν από… 33 χρόνια!

Ποιος είναι ο αξιωματούχος της εταιρείας και τι είχε γράψει, προκαλώντας αντιδράσεις… μετά από δεκαετίες.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρίας Boeing Co, ο Νιλ Γκολάιτλι παραιτήθηκε ξαφνικά χθες, Πέμπτη, μετά τα παράπονα που εξέφρασε ένας εργαζόμενος σχετικά με ένα άρθρο που είχε γράψει ο Γκολάιτλι πριν από 33 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να υπηρετούν σε μάχιμες θέσεις.

Ο Γκολάιτλι είναι πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών.

«Το άρθρο μου ήταν η παραπλανημένη συνεισφορά ενός 29χρονου πιλότου του Ναυτικού των ΗΠΑ την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, σε μια συζήτηση που ήταν ζωντανή την περίοδο εκείνη,” ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκολάιτλι συνοδεύοντας την ανακοίνωση της Boeing.

“Η επιχειρηματολογία μου ήταν ενοχλητικά προσβλητική και λανθασμένη. Το άρθρο αυτό δεν με αντιπροσωπεύει. Παρόλα αυτά, αποφάσισα ότι για το συμφέρον της εταιρίας θα παραιτηθώ,” τόνισε ο ίδιος.