Κόσμος

Μόσχα για Αγία Σοφία: Περιμένουμε απόφαση με βάση την UNESCO

Θέση στο ζήτημα του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας πήρε η Ρωσία, μέσω της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ.

Η Μόσχα περιμένει πως η απόφαση για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη θα είναι μετρημένη και θα λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO, δήλωσε χθες, Πέμπτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η δήλωση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου έχει ως εξής:

«Είναι αυτονόητο ότι παρακολουθούμε την κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είναι γνωστό, ο ναός αυτός αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής με μία όχι απλή ιστορία. Αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης το οποίο επισκέπτεται κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός τουριστών απ' όλες τις χώρες του κόσμου, της Ρωσίας περιλαμβανομένης.

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια ενεργοποιήση των κοινωνικών συζητήσεων που γίνονται στην Τουρκία όσον αφορά την περαιτέρω τύχη της Αγίας Σοφίας, το ενδεχόμενο της επανέναρξης εκεί συστηματικών μουσουλμανικών λειτουργιών. Επί της αρχής ξεκινάμε από τη μοναδική πολιτιστική και ιστορική σημασία του ναού ως πανανθρώπινου επιτεύγματος. Η Αγία Σοφία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ξεκινάμε από το ότι όλες οι απαιτήσεις που συνδέονται με το καθεστώς αυτό, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησής του και της πρόσβασης στο μνημείο, θα τηρούνται αυστηρά. Αναμένουμε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις για το καθεστώς αυτού του μοναδικού μνημείου θα έχουν μετρημένο χαρακτήρα και θα λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη ευαισθησία των πιστών για το ζήτημα αυτό στο γνωστό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θρησκειών, και την υφιστάμενη πρακτική του διεθνούς δικαίου που αφορά τους κανόνες διαχείρισης των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO».