Οικονομία

Νέο σποτ για τον Τουρισμό: “απολαμβάνουμε Ελλάδα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η εκστρατεία διαφήμισης της χώρας ως ασφαλούς προορισμού, εν μέσω της πανδημίας κορονοϊού.

Συνεχίζονται τα σποτ προώθησης της Ελλάδας, με φόντο την επανεκκίνηση του τουρισμού, μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Η καμπάνια για το »Ατέλειωτο Ελληνικό Καλοκαίρι» (Endless Greek Summer) στοχεύει στους ξένους αλλά και στους Έλληνες τουρίστες.

Στόχος της είναι τόσο το διεθνές κοινό όσο και το ελληνικό στο οποίο υπογραμμίζεται «Μένουμε ασφαλείς, απολαμβάνουμε Ελλάδα».

«Βρίσκεται ήδη εδώ και νιώθουμε ότι θα κρατήσει για πάντα, όπως πάντα. Το δικό μας καλοκαίρι, είναι το καλοκαίρι που κάθε χρόνο ευχόμασταν «να κρατούσε λίγο παραπάνω»! Γι’ αυτό, ας το χαρούμε φέτος, λίγο περισσότερο. Το αξίζουμε!» επισημαίνεται στο κεντρικο μήνυμα του σποτ.

Γκερέκου: Στόχος να μετριάσουμε όσο γίνεται τις απώλειες

Συγκρατημένα αισιόδοξη για το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα δήλωσε πως είναι η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Γκερέκου μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6.

Η κ. Γκερέκου ανέφερε πως ξεκίνησαν αρκετά ομαλά τα πράγματα όσον αφορά στην ασφάλεια που, όπως ανέφερε η ίδια, είναι το πρώτιστο μέλημα, τα τεστ που έγιναν, τη ροή στα αεροδρόμια, με διακριτικότητα και με μία ήρεμη διαδικασία.

Δόθηκε η εικόνα μιας οργάνωσης, είπε η κ. Γκερέκου, δηλώνοντας ευχαριστημένη. Όλοι γνωρίζουμε, πρόσθεσε, πως αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο και δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε άλλη σύγκριση, όμως, ο στόχος, είπε, είναι να μετριάσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις όποιες απώλειες φέτος και να στηριχθεί η τουριστική οικονομία. Ανέφερε, τέλος, ότι οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις θα νιώσουν το πλήγμα περισσότερο, οπότε χρειάζεται να υπάρχει σταθερή υποστήριξη. Αναφορικά με τα αεροδρόμια η κινητικότητα ήταν καλή όπως υποστήριξε η κ. Γκερέκου, η χώρα μας είναι ασφαλής, τόνισε και πρέπει να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα διατηρώντας αυτή την ασφάλεια και παρακολουθώντας την πορεία καθώς αυτό το καλοκαίρι θα στηριχθούμε πολύ στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ρέτσος: Αναμένεται να λειτουργήσει το 25% των ξενοδοχείων

Αναμενόμενο χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος , μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 το γεγονός ότι πολλά ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά. Όπως ανέφερε ο κ. Ρέτσος, εδώ και αρκετούς μήνες αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα γνωρίζαμε όλοι πως θα είναι μία χρονιά που δεν έχουμε ξαναζήσει, γίνεται, τόνισε, προσπάθεια να ανοίξουν όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντας κρίσιμο αυτό το δεκαήμερο ως προς τη λήψη αποφάσεων.

Εκτίμησε πως μέχρι τις 10-15 Ιουλίου θα υπάρχει πλήρης εικόνα πόσες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν ανοίξει ή θα ανοίξουν τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής, είπε ο κ. Ρέτσος, έχει ανοίξει μικρό ποσοστό, ενώ το ποσοστό που αναμένεται να λειτουργήσει είναι από τις 15 Ιουλίου και μετά και αν γίνει εφικτό να συγκεντρωθεί ένα 25% θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα υπό τις δεδομένες συνθήκες. Κρίσιμο μήνα χαρακτήρισε τον Ιούλιο ο κ. Ρέτσος, εκτός και αν υπάρξει κάποια τεράστια ανατροπή στο υγειονομικό δεδομένο, όπως σημείωσε, καθώς τα πάντα κρίνονται από αυτό, αλλά διευκρίνισε πως δεν αναμένεται απόκλιση από τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν αναφορικά με το άνοιγμα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων.

Σε ερώτηση τέλος, πως θα αντιμετωπίσουν οι ξενοδόχοι και οι επιχειρήσεις τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο κ. Ρέτσος είπε πως σαν ξενοδόχος και ο ίδιος, θα απαντούσε ότι ο τουρισμός δεν δημιουργήθηκε χτες στην Ελλάδα, είναι μία δραστηριότητα που έχει υπερ -αποδόσει τα τελευταία χρόνια, φέτος όμως είναι όλοι σε μία κατάσταση έως και πανικού, διότι αφενός είναι μία χρονιά που κανείς δεν είχε προϋπολογίσει και αφετέρου ελοχεύει ο κίνδυνος των μηδενικών εσόδων, πρόσθέτοντας ότι αναμένουν τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού μέσα στις επόμενες ώρες.