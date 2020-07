Κοινωνία

Έκλεβαν ρεύμα επί πέντε χρόνια

Για δύο σπίτια έκλεβαν ρεύμα, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία.

Ρεύμα για πέντε χρόνια έκλεβαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας ζημία στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που ανέρχεται σε περισσότερα από 6.000 ευρώ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων- Μενεμένης, σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δύο ημεδαπών, διότι -όπως προέκυψε από την έρευνα και σχετικά έγγραφα της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.- σε ισάριθμα οικήματα ιδιοκτησίας τους και για διάστημα πέντε περίπου ετών έκαστος, είχαν προχωρήσει σε ρευματοκλοπή συνολικής οφειλής 2.702,42 ευρώ και 4.847,01 ευρώ αντίστοιχα