Θεοδωρικάκος: Με πανελλαδικές εξετάσεις η απονομή της ιθαγένειας

Αλλαγές στην απονομή της ιθαγένειας προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ξεκινά αντισεισμικός έλεγχος στα σχολεία.

Στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τους στόχους του υπουργείου Εσωτερικών το επόμενο διάστημα ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται η θέσπιση συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων για την απονομή ιθαγένειας σε αλλοδαπούς-αλλογενείς και ο αντισεισμικός έλεγχος όλων των σχολείων αναφέρθηκε μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Μπαίνει τάξη στο ζήτημα της απονομής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς αλλογενείς. Δεν γίνεται το σύστημα να έχει υποκειμενισμούς και να υπόκειται σε κινδύνους διαφθοράς. Οι πολίτες που θέλουν να γίνουν Έλληνες θα έχουν την δυνατότητα δύο φορές να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις διασφαλισμένες για το αδιάβλητό τους όπου αν αποδεικνύουν καλή γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών θα μπορούν να γίνονται Έλληνες» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Το σύστημα θα γίνει δίκαιο, γρήγορο και απολύτως διαφανές. Δεν αλλάζουμε τις προϋποθέσεις που μπορεί κάποιος να γίνει Έλληνας αλλά στη συνέχεια όλοι αυτοί περνούσαν από εξετάσεις σε επιτροπές που έχουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση» εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι «εκκρεμούν αιτήσεις από το 2011».

Με αφορμή το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγγειλε, επίσης, ότι «στόχος μας είναι να υπάρξει πλήρης αντισεισμική προστασία όλων των σχολείων και των δημόσιων κτηρίων, να ελεγχθούν όλα τα κτήρια και να γίνουν αναβαθμίσεις όπου χρειάζεται».

«Αυτό θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, οφείλει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Θα βγουν οι προσκλήσεις το πρώτο 15ημερο του Ιουλίου και έχουμε λάβει πρόνοια να συμμετέχει και ο τελευταίος δήμος» πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Εξήγησε, ακόμα, ότι τα έργα στο «Αντώνης Τρίτσης» έχουν περιβαλλοντικό χαρακτήρα ενώ ειδικά στις πόλεις «μιλάμε για έργα αστικής αναζωογόνησης που δίνουν άλλη πνοή με αναπλάσεις, χώρους στάθμευσης ενώ υπάρχει και ισχυρός κοινωνικός χαρακτήρας».

Παράλληλα ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «το επόμενο 6μηνο θα τακτοποιήσουμε το εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης γιατί η απλή αναλογική στην ιδεοληπτική της εφαρμογή δημιούργησε προβλήματα» προσθέτοντας ότι «ήταν πολύ θετικά τα στοιχεία του προηγούμενου συστήματος αλλά θα το συζητήσουμε με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης».