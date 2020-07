Οικονομία

Το νέο ΔΣ του ΣΕΒΕ

Παραμένει επικεφαλής του Συνδέσμου ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 45ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, στην πρώτη του συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα που πραγματοποιήθηκε χθες 02.07.20 στο Mediterranean Palace Ηotel στην Θεσσαλονίκη, εξέλεξε ομόφωνα και πάλι, για δεύτερη συνεχή θητεία, ως Πρόεδρό του, τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο καθώς και τα λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ.

Η θητεία της νέας Διοίκησης του ΣΕΒΕ, όπως ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου, είναι διετής και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο 2022.

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΣΕΒΕ έχει ως εξής:

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του ΣΕΒΕ ο κ. Δημήτρης Ραϊδης και η κα. Βασιλική Λούντζη.

Μετά την εκλογή της 9μελούς νέας Διοικητικής Επιτροπής, τα μέλη του συνολικά 23μελούς (τακτικά μέλη) νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος aναλαμβάνοντας για δεύτερη θητεία το τιμόνι του ΣΕΒΕ δήλωσε:

«Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά η εμπιστοσύνη των μελών και των μελών του νέου ΔΣ του ΣΕΒΕ στο πρόσωπό μου για να aναλάβω για δεύτερη θητεία την Προεδρία του ΣΕΒΕ, του μεγαλύτερου εξαγωγικού φορέα της χώρας. Η πρόκληση είναι μεγάλη και θα προσπαθήσω, αξιοποιώντας την εμπειρία της πρώτης μου θητείας, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να ανταποκριθώ καλύτερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων.

Το σημαντικό έργο του ΣΕΒΕ απαιτεί συλλογικότητα και συνεργασία. Η σημαντική ανανέωση των μελών της νέας Διοικητικής μας Επιτροπής πιστεύω ότι θα συμβάλλει στο να τρέξουμε περισσότερο και αποτελεσματικότερα. Στόχος μας να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τον ΣΕΒΕ και να τον καταστήσουμε ακόμη πιο χρήσιμο και αναγκαίο για τα μέλη του που, παρά τις πολλές δυσκολίες και τις επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19, θα βρίσκονται και τα επόμενα χρόνια με διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στις πιο απαιτητικές ξένες αγορές».