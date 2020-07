Κοινωνία

Διεθνής αστυνομική συνεργασία και συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις διαφορετικών ατόμων εμπλεκόμενων σε παιδική πορνογραφία.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης και τακτικής διαδικασίας σε βάρος 8 Ελλήνων για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου, τον μήνα Ιούνιο.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, διενεργήθηκε ψηφιακή ανάλυση - ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα και εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε διάφορους ιστοτόπους - εφαρμογές και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ακολούθως από την προανάκριση και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία των 8 ατόμων ελληνικής υπηκοότητας και οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου τους, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας τους, όπου διενεργήθηκαν έρευνες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, 9 συσκευές κινητού τηλεφώνου, εξωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, τάμπλετ και κάρτα αποθήκευσης (SD).

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια των 3 ημεδαπών, βρέθηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, πράξεις για τις οποίες συνελήφθησαν εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για τους 5 ημεδαπούς ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην παράνομη δραστηριότητα, δεν συνέτρεχαν όμως οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι, οι 3 ημεδαποί με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Οι δικογραφίες τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκαν σε βάρος των 5 ημεδαπών, υποβλήθηκαν με την τακτική διαδικασία στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.