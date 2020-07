Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: “ο Τσάβι στον πάγκο την νέα σεζόν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παλαίμαχος παίκτης, με τις περισσότερες συμμετοχές απο κάθε άλλον με την φανέλα των "μπλαουγκράνα", φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον σύλλογο

Ο Τσάβι θα είναι ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα τη νέα σεζόν! Ο 40χρονος τεχνικός, ο οποίος δεν κρύβει πως θέλει να επιστρέψει στη Βαρκελόνη και να καθήσει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, έχει δώσει τα χέρια με τη διοίκηση της ομάδας, όπως σχετικά αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Mundo Deportivo».

Μάλιστα στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο Τσάβι έλαβε εγγυήσεις πως θα έχει τον πλήρη έλεγχο στις αποφάσεις της ομάδας και θα έχει ετήσιες αποδοχές, περίπου έξι εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι «μπλαουγκράνα» προσπάθησαν να πείσουν τον 40χρονο τεχνικό να διαδεχθεί στην τεχνική ηγεσία τον Ερνέστο Βαλβέρδε, όταν αυτός απολύθηκε στις 13 Ιανουαρίου, ωστόσο ο πρώην διεθνής Ισπανός μέσος, ήταν τότε αρνητικός και ανέλαβε ο Κίκε Σετιέν.

Ο Τσάβι, νυν τεχνικός της Αλ Σααντ του Κατάρ, πέρασε τα πρώτα 18 χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας στο «Καμπ Νου», πραγματοποιώντας περισσότερες από 700 εμφανίσεις με το σύλλογο, κερδίζοντας στο διάστημα αυτό 25 τρόπαια.