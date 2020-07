Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Που και πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα. Σε ποιές περιοχές απαιτείται αυξημένη προσοχή απο τους πολίτες.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από το βράδυ του Σαββάτου (04-07-2020) από τα βόρεια, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αναλυτικά θα επηρεαστούν:

1. Από το βράδυ του Σαββάτου και κυρίως από νωρίς το πρωί της Κυριακής, η Μακεδονία (κυρίως η κεντρική), από τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Στερεά, η Πελοπόννησος και πρόσκαιρα η Ήπειρος και πιθανώς η βόρεια Εύβοια. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στα κεντρικά και βόρεια και θα εξασθενήσουν.

2. Την Δευτέρα:

α. Τις πρωινές και εκ νέου από τις βραδινές ώρες η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και πιθανώς οι Σποράδες. β. Η Πελοπόννησος, η Ήπειρος και η Στερεά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

3. Την Τρίτη η κεντρική Μακεδονία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως η Πελοπόννησος.