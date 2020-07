Αθλητικά

Μητέρα Βούλγαρου οπαδού: Να λάμψει η αλήθεια για το θάνατό του

Καταρρακωμένη εμφανίστηκε στο δικαστήριο η μητέρα του 28χρονου που δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη.

Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της στην ανακρίτρια, η 26χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από οπαδικό επεισόδιο, τον περασμένο Ιανουάριο, στη Θεσσαλονίκη, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο που πέρασε πάνω από το αναίσθητο σώμα του.

Σε δηλώσεις της από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης -όπου οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί η 26χρονη οδηγός του αυτοκινήτου προκειμένου να απολογηθεί στη β' τακτική ανακρίτρια κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία με δόλο- η μητέρα του 28χρονου εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη και την ευγνωμοσύνη προς την ελληνική αστυνομία για «τις αποτελεσματικές ενέργειες των τελευταίων μηνών». Διατύπωσε δε την ευχή «να μην υπάρξουν στο μέλλον τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις».

Να λάμψει η αλήθεια για τον θάνατο του γιου της και να βρεθούν οι υπαίτιοι, ζήτησε η μητέρα του 28χρονου Βούλγαρου που έχασε τη ζωή του ύστερα από οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο που πέρασε πάνω από το αναίσθητο σώμα του.

Για την υπόθεση, η οικογένεια του 28χρονου θύματος δήλωσε από την πρώτη στιγμή παράσταση πολιτικής αγωγής. Σχολιάζοντας την «αναίρεση» της αρχικής κατηγορίας που βάρυνε την 26χρονη -από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με δόλο- ο δικηγόρος της οικογενείας Κωνσταντίνος Παρηγόρης ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή «τιμάει το Κράτος Δικαίου και την ελληνική Δικαιοσύνη».

Αναφορικά με την ταυτοποίηση πέντε ακόμη προσώπων που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση εις βάρος του θύματος -μεταξύ αυτών και ο 48χρονος φίλος της 26χρονης- ο κ. Παρηγόρης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα υπάρξει συνέχεια σε επίπεδο εμπλουτισμού κατηγοριών και δραστών». «Η ευχή της οικογένειας, αλλά και όλου του κόσμου, είναι η απώλεια της ζωής ενός νέου φοιτητή να είναι το τελευταίο μαρτυρικό επεισόδιο που αφορά φίλαθλο», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο διαδραματίστηκε στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής. Ο 28χρονος είχε ταξιδέψει μαζί με φίλους του στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, καθώς διατηρούσαν φιλικές- οπαδικές σχέσεις με τους «κίτρινους». Όπως είχε ανακοινώσει εξαρχής η αστυνομία, η εις βάρος τους επίθεση έγινε από οπαδούς του ΠΑΟΚ.