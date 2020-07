Παράξενα

Οικογένεια “θυσιάστηκε” για την αιώνια ζωή (εικόνες)

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία της οικογενειακής αυτοχειρίας, με στόχο την Ανάσταση.

Τρεις γυναίκες, μάνα και δύο κόρες, πιστές στο θρήσκευμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, αποφάσισαν να θυσιαστούν για την «ανάσταση», για την αιώνια ζωή, που κηρύσσει η θρησκευτική αυτή αίρεση.

Ως αποτέλεσμα αυτού, βρέθηκαν σήμερα νεκρές στο σπίτι τους, στα Τίρανα, η 56χρονη Ζανέτα Ι. και η 30χρονη κόρη της Ανίσα, ενώ η μικρότερη αδερφή της Μπλέρτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση, λόγω ασιτίας.

Αμετανόητη για την επιλογή αυτή, η νεαρή γυναίκα που επέζησε είπε στους αστυνομικούς: «εσείς δεν μπορείτε να κατανοήσετε τις θυσίες μας για να φθάσουμε μέχρι τη στιγμή αυτή».

Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά στοιχεία, η 33χρονη πρέπει να είχε πεθάνει καιρό πριν και διατηρούνταν στο κρεβάτι της από τη μάνα και την αδερφή σε αναμονή της «ανάστασης», χρησιμοποιώντας διάφορες αλοιφές που δεν επέτρεπαν τη σήψη του σώματος και τη δυσοσμία.

Είχε προηγηθεί, τον Ιανουάριο, ο θάνατος από άγνωστη αιτία, του συζύγου της 56χρονης και πατέρα των δυο κοριτσιών και από τότε οι τρεις γυναίκες είχαν κόψει κάθε επικοινωνία με τους γείτονες, όπως και την έξοδό τους από το σπίτι.

Η Αστυνομία έρευνά την υπόθεση.

