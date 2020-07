Οικονομία

Τουρισμός για Όλους: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παράταση και οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Παρατείνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, από δικαιούχους, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός Για Όλους» έως και την Πέμπτη, 9 Ιουλίου του 2020.

Οι αναλυτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα tourism4all.gov.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

1. Επιλέγετε ΠΑΡΟΧΟΙ

2. Συνδέεστε με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης που εκπροσωπείτε

3. Ο ΑΦΜ και η ΕΠΩΝΥΜΙΑ εμφανίζονται σύμφωνα με το μητρώο της ΑΑΔΕ

4. Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμου του νομίμου εκπροσώπου του καταλύματος

5. Συμπληρώνετε τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης πχ. Ξενοδοχείο ΕΛΛΑΔΑ. Το στοιχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι του προγράμματος να αναζητήσουν κατάλυμα.

6. Συμπληρώνετε τα πεδία της αίτησης ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ: Επιλέγετε την περιοχή στην οποία εδρεύει το κατάλυμα

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ: Επιλέγετε την κατηγορία στην οποία ανήκει το κατάλυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΣΛ) ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καταχωρείτε τον αριθμό ειδικού σήματος λειτουργίας ή τον αριθμό γνωστοποίησης εφόσον το κατάλυμα ανήκει σε κατηγορία που υπόκειται στις συγκεκριμένες διατάξεις, και επισυνάπτετε σκαναρισμένο το αντίστοιχο έγγραφο σε μορφή .pdf ή .jpg.

ΑΣΤΕΡΙΑ/ΚΛΕΙΔΙΑ

Επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα, για τα καταλύματα που δεν ανήκουν σε κάποια κατηγορία υπάρχει η επιλογή «ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΕΩΣ

Καταχωρείτε την περίοδο λειτουργίας του καταλύματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Συμπληρώνετε την διεύθυνση του καταλύματος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Συμπληρώνετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο δικαιούχος προκειμένου να κάνει κράτηση

WEBSITE

Συμπληρώνεται ο ιστότοπος του καταλύματος ώστε να μπορεί εύκολα ο δικαιούχος να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το κατάλυμα

E-MAIL: Συμπληρώνετε υποχρεωτικά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, απαραίτητο στοιχείο για τις κρατήσεις αλλά και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΡΩΙΝΟ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΜΕΑ- ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ)

Η απάντηση είναι υποχρεωτική, σημειώνουμε ότι εφόσον δηλώσετε ότι παρέχετε πρωινό η τιμή συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να το περιλαμβάνει, σε αντίθετη περίπτωση η τιμή θα νοείται χωρίς πρωινό.

ΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πεδίο δηλώνετε την ειδική τιμή συνεργασίας σας με το Υπουργείο Τουρισμού, επισημαίνεται ότι η τιμή θα είναι κατ’ άτομο και ανα διανυκτέρευση ανεξάρτητα από το δωμάτιο στο οποίο θα διαμείνει ο δικαιούχος και οι ωφελούμενοι του (μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο κλπ)

ΙΒΑΝ

Δηλώνετε τον αριθμό ΙΒΑΝ της επιχείρησης και επισυνάπτετε σκαναρισμένο σχετικό έγγραφο της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ ο αριθμός ΙΒΑΝ που θα δηλωθεί θα πρέπει να αντιστοιχεί στον ΑΦΜ της επιχείρησης που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα και από την οποία θα εκδοθεί η ΑΠΥ στο τέλος της διαμονής του δικαιούχου. .

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Δηλώνετε τις επιπλέον παροχές που διαθέτει το κατάλυμα, εφόσον υπάρχουν θα πρέπει σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση να υπάρχουν στην έδρα της επιχείρησης τα σχετικά έγγραφα νόμιμης λειτουργίας τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επισυνάπτεται υποχρεωτικά ως δικαιολογητικό το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο της εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι, εξαιρέσει των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για καταλύματα μέχρι και 50 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό πυροπροστασίας, τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας τα παραπάνω.

ΟΡΟΙ

Η τήρηση των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού πρωτοκόλλου της υπ’ αριθ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (ΦΕΚ Β’ 2084/30.05.2020) καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας είναι υποχρεωτική για όλα τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι αιτούντες/ούσες οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως η επιχείρηση που εκπροσωπούν αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

7. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης όλων των πεδίων επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ

8. Εμφανίζεται προεπισκόπηση της αίτησης – δήλωσής σας

9. Εφόσον συμφωνείτε και όλα τα στοιχεία είναι ορθά επιλέγετε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, διαφορετικά επιστρέφετε στην επεξεργασία.

10. Ακολουθεί μήνυμα επιτυχούς υποβολής της αίτησης με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ σας δίνετε η δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την υποβληθείσα αίτηση για το αρχείο σας.