ΥΠΟΙΚ: νέα μέτρα στήριξης για το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

Για ποιούς κλάδους προβλεπεται παράταση για την αναστολή συμβάσεων. Οι όροι για την μείωση της προκαταβολής φόρου. Το πρόγραμμα "ΣΥΝ-Εργασία" και οι εισφορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση:

"Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρούν σε επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή ετοιμότητα της Κυβέρνησης να παρεμβαίνει έγκαιρα και στοχευμένα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Τα μέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Χορήγηση 3ου κύκλου Επιστρεπτέας Προκαταβολής κατά τον μήνα Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη και την πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Σε αυτόν τον κύκλο θα συμπεριληφθούν και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους και χωρίς ταμειακή μηχανή, οι οποίες ανήκουν στον τουριστικό κλάδο. Επέκταση της πρόβλεψης για επιδότηση 60% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τους μήνες Αύγουστο έως Οκτώβριο. Κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους κατά το 3ο τρίμηνο του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές δεν θα πληρωθούν από τις επιχειρήσεις και θα καλυφθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Για τους εργαζομένους όλων των ανωτέρω επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, θα καλύπτεται επίσης το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Επέκταση της δυνατότητας αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία), λιανικό εμπόριο τουριστικών ειδών, καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και τις επιχειρήσεις στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα:

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το 1ο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, με βάση την εξής κλίμακα:

Ποσοστό πτώσης τζίρου το 1ο εξάμηνο του 2020, έναντι του 1ου εξαμήνου 2019 Ποσοστό μείωσης της προκαταβολής φόρου 5%-15% 30% 15,1%-25% 50% 25,1%-35% 70% >35% 100%

Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου λαμβάνουν:

Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα, οι οποίες κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 50%.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω μέτρων εκτιμάται σε 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2 δισ. ευρώ είναι επιπρόσθετα αυτών που είχαν ανακοινωθεί έως σήμερα".