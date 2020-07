Life

Τομ Χανκς και Τζένιφερ Άνιστον στην “μάχη της μάσκας”

Τι αναφέρουν οι δύο σταρ σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τι ζητούν από τους κατοίκους των ΗΠΑ και όχι μόνο.

Ο Τομ Χανκς και η Τζένιφερ Άνιστον ζητούν από το κοινό να εκπληρώσει το καθήκον τους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις στο Instagram, οι Αμερικανοί ηθοποιοί ζήτησαν από τους θαυμαστές τους να φορούν μάσκα για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της COVID-19.

«Υπάρχουν μόνο τρία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε στο αύριο: Φοράμε μάσκα, κοινωνική απόσταση, πλένουμε τα χέρια μας» ανέφερε ο Τομ Χανκς, ο οποίος προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό νωρίτερα φέτος.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του «Greyhound», ο Αμερικανός ηθοποιός υπογράμμισε: «Αυτά τα πράγματα είναι τόσο απλά, τόσο εύκολα, αν κανείς δεν μπορεί να καταφέρει να εφαρμόσει αυτά τα τρία πολύ βασικά πράγματα - απλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ντρέπεται». «Μην γίνεστε... , κάντε το καθήκον σας. Είναι πολύ βασικό. Εάν οδηγείτε αυτοκίνητο, δεν πηγαίνετε πολύ γρήγορα, χρησιμοποιείτε το σήμα αλλαγής πορείας και αποφεύγετε να χτυπήσετε τους πεζούς. Θεέ μου, είναι κοινή λογική».

Εν τω μεταξύ, η Τζένιφερ Άνιστον κοινοποίησε μια selfie στο Instagram, στην οποία φορά μάσκα με τη λεζάντα: «Κατανοώ ότι οι μάσκες είναι άβολες και δεν είναι ωραίες. Αλλά δεν αισθάνεστε ότι είναι χειρότερο το ότι επιχειρήσεις κλείνουν ... χάνονται δουλειές ... οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πλήττονται από απόλυτη εξάντληση. Και τόσες ζωές έχουν χαθεί από αυτόν τον ιό επειδή δεν κάνουμε αρκετά».

«Πραγματικά πιστεύω στη στοιχειώδη καλοσύνη των ανθρώπων, οπότε ξέρω ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας που αρνούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να την επιπεδοποίηση της καμπύλης και να διατηρήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή. Οι άνθρωποι φαίνεται να ανησυχούν για τα "δικαιώματα που τους αφαιρούνται" όταν τους ζητούν να φορούν μάσκα. Αυτή η απλή και αποτελεσματική σύσταση πολιτικοποιείται εις βάρος ανθρώπινων ζωών. Και δεν πρέπει πραγματικά να είναι μια συζήτηση.