Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η Λατινική Αμερική ξεπέρασε την Ευρώπη σε κρούσματα

Τι δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα για τον νέο «πυρήνα» της πανδημίας. Ποια είναι η ήπειρος με τους περισσότερους νεκρούς.

Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η Λατινική Αμερική ξεπέρασε σήμερα την Ευρώπη σε αριθμό κρουσμάτων, σύμφωνα με απολογισμό του AFP από επίσημες πηγές, καταγράφοντας 2.735.107 μολύνσεις.

Η Λατινική Αμερική, η περιοχή όπου είναι πιο ενεργή τις τελευταίες εβδομάδες η covid-19, έγινε η δεύτερη πλέον πληγείσα περιοχή του κόσμου από την πανδημία, πίσω από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου έχουν καταγραφεί 2.844.522 κρούσματα.

Η Ευρώπη μετρά 2.718.363 κρούσματα.

Ωστόσο η Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τους περισσότερους νεκρούς από την covid-19, με 198.310 θανάτους, ενώ ΗΠΑ και Καναδάς μετρούν 137.421 νεκρούς και η Λατινική Αμερική 121.662.