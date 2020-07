Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: το Remdesivir πήρε έγκριση από την ΕΕ

Πρόκειται για το πρώτο σκεύασμα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ως μέσο θεραπείας του φονικού ιού.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι χορηγεί, υπό όρους, άδεια κυκλοφορίας για το φάρμακο Remdesivir, καθιστώντας το, το πρώτο φάρμακο εγκεκριμένο σε επίπεδο ΕΕ για θεραπεία κατά του COVID-19.

Η έγκριση, έγινε με ταχεία διαδικασία, μετά από σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ακολουθούμενη από έγκριση από τα κράτη μέλη.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής, και ως εκ τούτου, τα δεδομένα για το Remdesivir αξιολογήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσω μιας κυλιόμενης διαδικασίας επανεξέτασης, μιας προσέγγισης που χρησιμοποίησε ο EMA κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία για την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων. Αυτό επέτρεψε να χορηγηθεί γρήγορα η εξουσιοδότηση στο πλαίσιο της κρίσης του κοροναϊού, εντός μίας εβδομάδας μετά τη σύσταση του EMA, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες 67 ημέρες.», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η επίτροπος, αρμόδια για θέματα υγείας, δήλωσε: «Η σημερινή έγκριση ενός πρώτου φαρμάκου για τη θεραπεία του COVID-19 είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου στην καταπολέμηση αυτού του ιού. Χορηγούμε αυτήν την εξουσιοδότηση λιγότερο από ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης, δείχνοντας με σαφήνεια την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ανταποκριθεί γρήγορα κάθε φορά που διατίθενται νέες θεραπείες. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές θεραπείες ή εμβόλιο κατά του κοροναϊού».