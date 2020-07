Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Ζητώ από τους τουρίστες να τηρήσουν τους κανόνες, όπως έκαναν και οι συμπολίτες μας

Αποτιμούμε την ανθρώπινη ζωή ως πρώτη και μόνη προτεραιότητα, όλα τα άλλα έρχονται πολύ μετά, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, από την Κρήτη όπου περιοδεύει.

Την Κρήτη επισκέπτεται από σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στο Ηράκλειο, πρώτο σταθμό της περιοδείας του, ο κ. Κικίλιας συγκάλεσε σύσκεψη στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού και της Διοικήτριας της Υγειονομικής Περιφέρειας Λένας Μπορμπουδάκη.

Αμέσως μετά, ο Υπουργός Υγείας, επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», όπου συνομίλησε με τους εργαζόμενους, πραγματοποίησε συσκέψεις με τους Διοικητές και τους Διευθυντές, ενώ στη συνέχεια έκανε αυτοψία στις Κλινικές και στους χώρους των Νοσοκομείων.

Ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας στα Νοσοκομεία της Κρήτης. Για τα Νοσοκομεία του Ηρακλείου, τόνισε πως μέσα στους επόμενους μήνες η ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ θα εκσυγχρονιστεί, ενώ στο «Βενιζέλειο-Πανάνειο» θα αναπτυχθούν 4 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ.

Ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρίσκομαι σήμερα στο Νομό Ηρακλείου, στο πλαίσιο της υγειονομικής προετοιμασίας του Νομού και όλης της Κρήτης για την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εμφανείς και αφανείς ήρωες της μάχης που δώσαμε απέναντι στον κορονοϊό. Την ΥΠΕάρχη και τους αναπληρωτές της, το διοικητικό προσωπικό, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό, τις καθαρίστριες, τους τραπεζοκόμους.

Όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να πετύχουμε στον πρώτο κύκλο, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και να σωθούν ζωές.

Αποτιμούμε την ανθρώπινη ζωή ως πρώτη και μόνη προτεραιότητα, όλα τα άλλα έρχονται πολύ μετά.

Τώρα, υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος για εμάς. Στόχος είναι να πάει καλά το νησί, να έχει τις δομές και την υγειονομική οργάνωση, προκειμένου να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και να τα καταφέρουν όλοι αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι της Κρήτης: οι επαγγελματίες της εστίασης, του ξενοδοχειακού τομέα, του χώρου της διασκέδασης, όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σε ό,τι έχει να κάνει με Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όλα τα Νοσοκομεία του νησιού θα ενισχυθούν, με πρώτο και καλύτερο το ΠΑΓΝΗ, στο οποίο μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε την πιο σύγχρονη ΜΕΘ στην Ευρώπη.

Αλλά και σε όλα τα Νοσοκομεία του νησιού, έχει υπάρξει μέριμνα για την αύξηση των κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ.

Όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι μόνο η Covid, δεν είναι μόνο ο ιός της γρίπης. Το νησί αντιμετωπίζει θέματα με τροχαία ατυχήματα, έχει υπερπολλαπλάσιο κόσμο το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού και χρειάζεται στήριξη.

Εν μέσω κορονοϊού, προσλάβαμε υγειονομικό προσωπικό που δεν έχει ξαναπροσληφθεί ποτέ και με τόσο σύντομες διαδικασίες. Πάνω από 600 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, πάνω από 50 γιατρούς. Εξασφαλίσαμε Μέσα Ατομικής Προστασίας όταν δεν είχαν οι περισσότερες χώρες και κυρίως εμπεδώσαμε την αίσθηση ότι όλοι μαζί, το Υπουργείο Υγείας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα υπόλοιπα Υπουργεία και φορείς εργάζονται για το κοινό καλό.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τη Δημοτική Αρχή για τη στήριξή τους στο Υπουργείο Υγείας και στα Νοσοκομεία του νησιού, μέσα από τα Περιφερειακά προγράμματα και το ΕΣΠΑ.

Όπως πρόσεξαν οι συμπολίτες μου και τήρησαν τα μέτρα, φτιάχνοντας μια κουλτούρα τέτοια που η χώρα πέτυχε και έγινε παράδειγμα προς μίμηση, δεν θα ήθελα να το χαλάσουμε τώρα.

Ζητώ να κάνουν το ίδιο και οι τουρίστες μας. Να σεβαστούν τη χώρα μας, μια πολύ όμορφη χώρα και την πανέμορφη Κρήτη. Να τηρήσουν τα ιατρικά πρωτόκολλα και τους κανόνες που έχουμε θέσει ως Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο δυνατό αριθμό κρουσμάτων και ευχόμαστε τα περισσότερα να είναι ασυμπτωματικά.

Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε ό,τι συμβεί, με ψυχραιμία, νηφαλιότητα και με σχέδιο.

Ευχόμαστε στην Κρήτη πολύ καλή επιτυχία στην τουριστική περίοδο και είμαστε σίγουροι ότι το νησί θα τα καταφέρει, όπως και η χώρα. Το αξίζουν οι άνθρωποί της.

Όπως αξίζει να έχει ένα εξαιρετικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτό θα έχει».

Το απόγευμα, ο κ. Κικίλιας θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η περιοδεία του Υπουργού Υγείας στην Κρήτη θα ολοκληρωθεί αύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου, οπότε και θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».