Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην λεωφόρο Ποσειδώνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και ποιες ώρες θα ισχύσουν, λόγω έργων στον φαληρικό όρμο...

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, το Σάββατο, στη δεξιά και μεσαία λωρίδα της Λ. Ποσειδώνος-Λ. Απόλλωνος, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αφροδίτης έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ηχούς, εναλλάξ ανά λωρίδα, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Θα ισχύσει από 09:00 έως 13:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία θα γίνεται από το υπόλοιπο κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η τροχαία ζητεί από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.