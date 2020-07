Κόσμος

Ποινικό αδίκημα το upskirting

Η Γερμανία ποινικοποίησε το upskirting, δηλαδή την κρυφή λήψη φωτογραφίας ή βίντεο κάτω από τα ρούχα ενός ανθρώπου, μια πράξη που θα τιμωρείται με πρόστιμα ή με ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη.

Το upskirting προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία σε πολλές χώρες μετά την έλευση των κινητών με κάμερα.

Σε πολλές περιπτώσεις φωτογραφίες ή βίντεο ανεβαίνουν σε πορνογραφικές ιστοσελίδες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες πλατφόρμες.

Τον περασμένο χρόνο η Αγγλία και η Ουαλία ποινικοποίησαν το upskirting, ενώ η Γαλλία το 2018.

"Η φωτογράφιση κάτω από την φούστα ή μέσα από την μπλούζα μιας γυναίκας είναι μια αναίσχυντη παραβίαση της ιδιωτικότητάς της, η οποία εφεξής θα τιμωρείται", δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Κριστίν Λάμπρεχτ.

Οι εκκλήσεις για την ποινικοποίηση της ενέργειας αυτής πυροδοτήθηκαν από μια εκστρατεία δύο Γερμανίδων τον περασμένο χρόνο, μια εκ των οποίων δήλωσε ότι όταν ήταν έφηβη είχε πέσει θύμα αυτής της πρακτικής δύο φορές.

Οι γυναίκες αυτές, η φοιτήτρια Κινηματογράφου Χάνα Ζάιντελ και η δημοσιογράφος Ίντα Ζάσενμπεργκ, εμπνεύστηκαν από την βρετανίδα ακτιβίστρια Τζίνα Μάρτιν, η οποία ηγήθηκε μιας παρόμοιας εκστρατείας που οδήγησε στην ποινικοποίηση της πράξης αυτής στη Βρετανία.