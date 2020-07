Αθλητικά

Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ για τον τελικό Κυπέλλου στην Ριζούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια γήπεδα αντιπροτείνουν οι "ερυθρόλευκοι" για την διεξαγωγή του τελικού...

Νέα επίθεση κατά της ΕΠΟ εξαπολύει με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με αφορμή την εισήγηση της Επιτροπής Κυπέλλου για τη διεξαγωγή του τελικού στο γήπεδο «Γ. Καμάρας» της Ριζούπολης. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν δεδομένο ότι θα αντιδρούσαν σε αυτήν την προοπτική και αντιπροτείνουν τη διεξαγωγή του αγώνα με την ΑΕΚ σε ένα ευρωπαϊκά αδειοδοτημένο γήπεδο, ενώ κάνουν λόγο για μία «... θλιβερή παράσταση που δημιουργεί τεράστια θέματα για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Σύμφωνα με τις εμπνεύσεις της ΕΠΟ ο Ευρωπαίος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και η δεύτερη σήμερα στο Πρωτάθλημα ΑΕΚ καλούνται να παίξουν τελικό Κυπέλλου σε γήπεδο ομάδας Β’ Εθνικής, στο οποίο δεν έχει διεξαχθεί αγώνας από τον Μάρτιο! Ενώ υπάρχουν τόσα διαθέσιμα ευρωπαϊκά αδειοδοτημένα γήπεδα, όπως το "Κλεάνθης Βικελίδης", του Περιστερίου, η Τούμπα, ακόμα και της Νέας Σμύρνης.

Αντί επιτέλους να οργανώσουν μια γιορτή του ποδοσφαίρου, προσπαθούν να στήσουν μια ακόμα θλιβερή παράσταση που δημιουργεί τεράστια θέματα για τη σωματική ακεραιότητα των παιχτών και έχει ήδη προκαλέσει γενικότερα ζητήματα ασφαλείας και έντασης.

Σας καλούμε επιτέλους να σοβαρευτείτε, έστω για μια φορά και να πράξετε ανάλογα, ώστε ο τελικός να γίνει στο καλύτερο και καταλληλότερο διαθέσιμο γήπεδο για να παρακολουθήσουμε μια πραγματική γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο».?