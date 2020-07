Κόσμος

Δολοφονία Κασόγκι: Άρχισε η δίκη... χωρίς κατηγορούμενους

Ξεκίνησε σήμερα σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης η δίκη ερήμην 20 Σαουδαράβων οι οποίοι κατηγορούνται για τον φόνο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 στο προξενείο της χώρας του.

Μεταξύ των 20 κατηγορούμενων δύο έχουν ταυτοποιηθεί από τους Τούρκους ερευνητές ως οι εντολείς της δολοφονίας: ο Σαούντ αλ Καχτάνι, ένας πρώην σύμβουλος του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ο Άχμεντ αλ Ασίρι, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής των υπηρεσιών Πληροφοριών της χώρας.

Ο Κασόγκι δολοφονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2018 στο προξενείο της Σοαυδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί για να λάβει τα απαραίτητα έγγραφα για να παντρευτεί τη μνηστή του Χατιτσέ Τσενγκίζ.

Δεκαοκτώ άλλα πρόσωπα κατηγορούνται ότι διέπραξαν τον φόνο «με τερατώδη πρόθεση και βασανιστήρια».

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει να επιβληθούν ισόβια σε όλους τους κατηγορούμενους, η ανώτατη ποινή στην Τουρκία. Ωστόσο οποιαδήποτε ποινή αποφασίσει το δικαστήριο θα είναι κυρίως συμβολική, καθώς κανένας από τους κατηγορούμενους δεν βρίσκεται στην Τουρκία.

Ο Κασόγκι στραγγαλίστηκε και το σώμα του διαμελίστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ τα λείψανα του πρώην αρθρογράφου της Washington Post δεν βρέθηκαν ποτέ.

Η Τσενγκίζ θα είναι παρούσα στη δίκη, όπως και η Ανιές Καλαμάρ ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και τους εξωδικαστικούς φόνους, η οποία έχει ερευνήσει τον φόνο του Κασόγκι.

Τον Δεκέμβριο του 2019 δικαστήριο στο Ριάντ καταδίκασε πέντε ανθρώπους σε θάνατο για τον φόνο, έπειτα από μια δίκη που καλύφθηκε από μυστικότητα. Αργότερα ο γιος του Σαουδάραβα δημοσιογράφου ανακοίνωσε ότι συγχωρεί τους δολοφόνους του πατέρα του.

Η δίκη στην Κωνσταντινούπολη «αποτελεί την καλύτερη ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη» για τον φόνο του Κασόγκι «μετά την προσβλητική παρωδία δικαιοσύνης στα σαουδαραβικά δικαστήρια», τόνισε ο Ερόλ Οντέρογλου, εκπρόσωπος στην Τουρκία των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF).