Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Τριαντόπουλος: Μόνο ενωμένοι μπορούμε να συνεχίσουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ρόλοι της νέας διοικητικής "πυραμίδας". Tι δήλωσαν Βόβορας, Αλβέρτης και Διαμαντίδης...

Η βοήθεια του κόσμου αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο στη νέα διοικητική εποχή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η νέα σελίδα των «πράσινων» γράφτηκε σήμερα, με τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ και στην οποία συμμετείχαν οι Τάκης Τριαντόπουλος, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Βόβορας και Ιωάννης Παπαπέτρου.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου γνωστοποιήθηκαν και οι ρόλοι της νέας διοικητικής «πυραμίδας», δια στόματος του νέου προέδρου της ΚΑΕ, Τάκη Τριαντόπουλο. «Τζένεραλ μάνατζερς θα είναι οι Αλβέρτης - Διαμαντίδης, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εγώ. Στο επιχειρηματικό κομμάτι τον ρόλο του επιχειρηματικού διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Σταύρος Ντίνος. Προπονητής μας θα είναι ο κ. Βόβορας με συνεργάτες τους Χαραλαμπίδη, Γιαπλέ και Σιούτη. Τεχνικός Διευθυντής ο Νίκος Παππάς, team manager ο Γιώργος Καλαϊτζής. Συνεργάτης του ο κ. Ασημακόπουλος. Το υπόλοιπο σταφ παραμένει ως έχει», είπε ο κ. Τριαντόπουλος, τη στιγμή που νέος αρχηγός της ομάδας ορίστηκε ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

«Μόνο ενωμένοι μπορούμε να συνεχίσουμε»

«Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια γενική τοποθέτηση για τη σημερινή κατάσταση», είπε στην έναρξη των δηλώσεων του ο κ. Τριαντόπουλος, προσθέτοντας: «Πριν λίγο καιρό ο κ. Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε πως σταματάει την ενασχόλησή του με τον Παναθηναϊκό και την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές, εφόσον βρεθεί αγοραστής. Μου ζητήθηκε να αναλάβω μαζί με τον κ. Παπαδόπουλο την επόμενη μέρα, με στόχο να μείνει η ομάδα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο μέχρι να βρεθεί αγοραστής. Ο ρόλος μου θα ήταν τεχνοκρατικός. Δέχτηκα να στηρίξω την προσπάθεια, έχοντας και την εμπειρία της προηγούμενης θητείας μου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός το '15-'17. Είχε γίνει μια σοβαρή προσπάθεια τότε, φέραμε μεγάλους χορηγούς, κάναμε ρεκόρ στα διαρκείας, ιδρύσαμε και τις ακαδημίες. Πριν λίγες μέρες ο κ. Παπαδόπουλος αποφάσισε να παραιτηθεί για τους δικούς του λόγους. Υπό το φόβο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό σε μια κρίσιμη στιγμή, συμφώνησα με τον κ. Γιαννακόπουλο να αναλάβω αυτή την τιμητική θέση. Δεν επιθυμώ να παριστάνω τον παράγοντα, δεν έχω αυτή την εμπειρία. Θέλαμε παναθηναϊκές προσωπικότητες να ηγηθούν της προσπάθειες. Αλβέρτης - Διαμαντίδης, τα λόγια είναι περιττά. Δώσαμε τα χέρια και αρχίσαμε τον σχεδιασμό της δύσκολης και ιδιαίτερης χρονιάς. Δύσκολη λόγω της αποχώρησης της οικογένειας Γιαννακόπουλου και της κατάστασης με τον κορωνοϊό. Ο κ. Γιαννακόπουλος μας έδωσε το ελεύθερο να κινηθούμε όπως εμείς νομίζουμε σε όλα τα ζητήματα, όπως και στα θέματα Ευρωλίγκας - Θύρας 13. Κάναμε συνάντηση και με τους δύο. Υπογράψαμε την αναγνώριση των συνδέσμων ως ΚΑΕ. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε στη δύσκολη χρονιά που έρχεται. Δίπλα μας θα έχουμε ανθρώπους με ιστορία και αγάπη για τον ΠΑΟ. Θα ακολουθήσουμε το μοντέλο που προτείνει η Ευρωλίγκα, που στηρίζεται σε τρεις άξονες: επιχειρηματικό κομμάτι, οικονομικό και νομικό και μετά το ρόστερ».

Οι νέες αρμοδιότητες

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ανέλυσε τους νέους ρόλους της ομάδας: «GM θα είναι οι Αλβέρτης - Διαμαντίδης, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εγώ. Στο επιχειρηματικό κομμάτι τον ρόλο του επιχειρηματικού διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Σταύρος Ντίνος. Πολλά χρόνια δίπλα μας, την τελευταία διετία ήταν στον ΑΟ. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του στην ΚΑΕ. Προπονητής μας θα είναι ο κ. Βόβορας με συνεργάτες τους Χαραλαμπίδη, Γιαπλέ και Σιούτη. Τεχνικός Διευθυντής ο Νίκος Παππάς, team manager ο Γιώργος Καλαϊτζής. Συνεργάτης του ο κ. Ασημακόπουλος. Το υπόλοιπο σταφ παραμένει ως έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ περισσότερα από τα 40' στο παρκέ. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και μία από τις κορυφαίες τις Ευρώπης. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την κληρονομιά της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Οι νίκες αγοράζονται με χρήματα, τα υπόλοιπα όχι. Τα υπόλοιπα χτίζονται. Ζητάμε από όλους να στηρίξουν την προσπάθεια. Το '15 αποφασίσαμε να αρχίσουμε τις ακαδημίες με τον Φραγκίσκο. Τότε μπήκαν τα capital controls. Σκεφτήκαμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάτι στον προγραμματισμό μας. Σηκώθηκε ο Φραγκίσκος, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε: "Τι λέτε ρε. Είμαστε ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω". Ευχαριστώ πολύ».

«Να λειτουργήσει η ομάδα σαν οικογένεια»

Από την πλευρά του, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, δήλωσε: «Έχω έρθει πολλές φορές εδώ και είχαμε να πούμε διαφορετικά πράγματα. Τα τελευταία 33 χρόνια, στα 30 εκ των οποίων ήμουν παρών, από τον κ. Παύλο, τον κ. Θανάση, τον κ. Κώστα μέχρι τον Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο, όπως διαπίστωσα στη συνέχεια. Την οικογένεια. Είναι όλα επαγγελματικά, αλλά πάντα λειτουργούσαμε ως οικογένεια. Και τώρα έτσι θέλω να λειτουργούμε. Η κληρονομιά της οικογένειας Γιαννακόπουλου είναι τεράστια, πέρα από το μπάσκετ. Έχει δημιουργηθεί μια παναθηναϊκή κουλτούρα. Ξεκινάει από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τα 700 παιδάκια που έρχονται από πίσω μας. Είναι υποχρέωση να κρατήσουμε την ομάδα, για να είναι παράδειγμα γι' αυτούς τους πιτσιρικάδες. Χρειαζόμαστε τον κόσμο. Την ενέργεια και την αγάπη του. Να δείξουμε ότι αγαπάμε αυτό που μας έκανε περήφανους και θα τους στηρίζουμε και στις δυσκολίες. Εγώ με τον Δημήτρη τίτλους δεν βάλαμε ποτέ. Είμαστε εδώ ως Παναθηναϊκού να στηρίξουμε την ομάδα και την προσπάθεια. Να παλεύει η ομάδα με τιμή και περηφάνια. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Η φιλοσοφία μας είναι αυτή. Ομάδα που θα εκπέμπει υγεία και περηφάνια. Δεν γίνεται πάντα να πρωταγωνιστείς. Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα: στις χάρες και στις λύπες μαζί. Είναι δύσκολα; Ενδεχομένως. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε, ο καθένας από το πόστο του. Το έχουμε υποχρέωση και για τα νέα παιδιά, να δώσουμε παράδειγμα μαχητικότητας, πίστης και αγάπης».

«Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε»

Η «σκυτάλη» των δηλώσεων πέρασε στον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε: «Είμαι σε αυτή τη θέση ύστερα από χρόνια. Δεν συζητάμε τώρα για αγωνιστικά θέματα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα ξανά, σε έναν διαφορετικό ρόλο. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Την ξέρουμε την κατάσταση, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε. Μετά από 33 χρόνια η οικογένεια Γιαννακόπουλου δεν είναι εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε ζωντανή την ομάδα σε όλους μας. Όπως αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ δύσκολο. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε. Όπως είπε και ο Φράγκι, δεν έχουν μεγάλη σημασία οι τίτλοι και το πώς θα λεγόμαστε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Φυσικά, θα γίνουν και λάθη. Αλλά, θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη εποχή, που λόγω κορονοϊού για κάποιον καιρό δεν θα έχουμε τη στήριξη των φιλάθλων. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μακάρι να δημιουργήσουμε μια όμορφη ομάδα, που θα βγάζει υγεία, θα παλεύει και θα είναι ανταγωνιστική. Ενωμένοι, όλοι μαζί, για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εύχομαι υγεία και όλα να πάνε καλά».

«Να κάνουμε μια αξιοπρεπή και τίμια προσπάθεια»

Ο νέος τεχνικός, Γιώργος Βόβορας, πρόσθεσε: «Αυτό που ένιωσα από τον πρώτο καιρό στον Παναθηναϊκό είναι πως η ομάδα αποτελεί μια οικογένεια. Αυτό θέλω να καταλάβουν και οι νέοι παίκτες. Ο Παναθηναϊκός είναι μια οικογένεια. Αν μιλήσουμε αγωνιστικά, η ομάδα πρέπει να χτιστεί σε τρία χαρακτηριστικά: αθλητικότητα, γιατί η Ευρωλίγκα την έχει ως Νο. 1, παίκτες με κίνητρο, που είναι σημαντικό για την νέα προσπάθεια και πνευματική δύναμη. Η Ευρωλίγκα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μια μεγάλη σεζόν. Είναι ένας τελικός κάθε εβδομάδα. Πρέπει να είσαι σκληρός για να φτάσεις στον στόχο. Το πρότζεκτ πρέπει να στηρίζεται στην ενέργεια και την ομαδικότητα. Θέλουμε να κάνουμε μια αξιοπρεπή και τίμια παναθηναϊκή προσπάθεια που ο κόσμος θα στηρίξει. Θα δει μια ομάδα που θα παλεύει και δεν θα μιλάει πολύ. Θα δουλέψουμε χωρίς πολλά λόγια. Είμαι στον ΠΑΟ από το '12. Μου έδωσαν τη δυνατότητα να εξελιχθώ. Τώρα θα καθοδηγήσω την ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, κ. Γιαννακόπουλο, τον κ. Παπαδόπουλο και όλους όσους συνεργάστηκα, ειδικά τους Πεδουλάκη, Πασκουάλ και Πιτίνο. Με την καθημερινή επαφή με έκαναν να εξελιχθώ. Γνωρίζω τις δυσκολίες του πρότζεκτ, είναι μεγάλο καράβι ο Παναθηναϊκός. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Θεωρώ πως είμαι έτομος. Έχω δίπλα μου τον Φραγκίσκο και τον Δημήτρη, αυτό με κάνει να νιώθω πολύ καλύτερα. Ελπίζω πως θα χτίσουμε κάτι καλό που ο κόσμος θα αγαπήσει».

«Να βγάζουμε κλίμα οικογένειας»

Τέλος, ο νέος αρχηγός του Παναθηναϊκού, Ιωάννης Παπαπέτρου, είπε: ««Τι να πω και εγώ τώρα όταν έχουν μιλήσει αυτοί οι άνθρωποι... Χαίρομαι που θα είμαι κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Είναι μια δύσκολη χρονιά μετά την αποχώρηση του κ. Γιαννακόπουλου. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους στην ΚΑΕ, δεν έχεις να φοβηθείς ή να σκεφτείς κάτι. Θα είναι μια ωραία χρονιά. Θέλουμε να είμαστε μαχητικοί, ανταγωνιστικοί και να βγάζουμε το κλίμα της οικογένειας. Αυτό πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός. Ανυπομονώ για τη σεζόν».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Σχολιάζοντας τη σχέση του Παναθηναϊκού με την EuroLeague ο Τάκης Τριαντόπουλος, είπε: «Αυτά που εκφράσαμε για την EuroLeague έχουν να κάνουν με τα πιστεύω μας. Αυτά που είπαμε με τον κύριο Μπερτομέου είναι πως πλέον ό,τι συζήτηση είναι να γίνεται, θα πρέπει να γίνεται εσωτερικά, χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι δημόσιες αντιδικίες που βλάπτουν το προϊόν. Ο κύριος Μπερτομέου μάς είπε ότι είναι πρόθυμος για οποιαδήποτε συζήτηση. Θέλουμε να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις, χωρίς να δημιουργείται φασαρία. Κι εμείς από την πλευρά μας, πιστεύουμε ότι βασικό είναι να είμαστε ενωμένοι και ήρεμοι, δίχως εξωγενή φασαρία που δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να ξανακούσετε κάτι για την EuroLeague», είπε και συνέχισε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ύψος του μπάτζετ της νέας σεζόν: «Προφανώς μια βάση που κινούμαστε, υπάρχει. Επειδή μόλις την προηγούμενη Παρασκευή καταλήξαμε στη βάση αυτή, αυτό θα χτίζεται μέρα με τη μέρα. Από εκεί και πέρα συζητώντας με τους χορηγούς, θα δούμε τι θα γίνει. Θέλουμε να βγάλουμε διαρκείας, ενημερώνοντας βέβαια τον κόσμο για τα δεδομένα σε περίπτωση που δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Η βάση σε οικονομικό επίπεδο, έχει μπει».

Από την πλευρά του, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, είπε σχετικά: «Οτιδήποτε είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε με βάση την υγεία στις υποχρεώσεις μας. Θέλουμε να είμαστε εντάξει απέναντι στους ανθρώπους που θα έρθουν και θα βρίσκονται κοντά μας. Να τους κοιτάμε στα μάτια. Αυτό είναι υγεία. Δεν θέλουμε να απλώσουμε τα πόδια πιο μακριά από το πάπλωμα».

Αναφερόμενος στο τι θα γίνει με τις μετοχές του Παναθηναϊκού μετά την αποχώρηση του Μάνου Παπαδόπουλου, ο κ. Τριαντόπουλος είπε: «Οι μετοχές δεν μπορούν να μείνουν στον κύριο Παπαδόπουλο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επιστροφή των μετοχών στον κύριο Γιαννακόπουλο, γιατί υπάρχει ασυμβίβαστο. Σε ό,τι αφορά στην πώληση, έχει ξεκινήσει η δουλειά για την παρουσίαση ενός πλάνου για το τι είναι ο Παναθηναϊκός. Έχουμε αναθέσει σε δύο μεγάλες εταιρείες την εύρεση πιθανών αγοραστών. Ήδη δύο funds έχουν δείξει ενδιαφέρον, υπάρχει ένα πολύ πρώιμο ενδιαφέρον γι αυτό. Το τι προθέσεις έχει ο κ. Γιαννακόπουλος για το μέλλον δεν το γνωρίζω».

Μιλώντας για το ρόστερ της ομάδας τη νέα σεζόν ο Γιώργος Βόβορας αποκάλυψε: «Υπάρχουν τα συμβόλαια του Παπαπέτρου, του Παπαγιάννη και του Μήτογλου, που θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα γύρω τους. Έχουμε τον Καλαϊτζάκη που θέλουμε το καλύτερο γι αυτόν. Εν συνεχεία είναι ο Παππάς, όπου απόφαση είναι ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Είναι κι ο Βουγιούκας, που μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει την επιλογή του. Υπάρχει ο Μπεντίλ, που θα είναι στην ομάδα. Έχουμε κάνει κάποια πλάνα για την επόμενη μέρα. Σύντομα θα έχουμε εξελίξεις σε πολλά θέματα. Όπως ο Φόστερ, ο οποίος θα είναι στην ομάδα, που έχουμε ήδη συμφωνήσει μαζί του», για να πάρει την... ασίστ ο Τάκης Τριαντόπουλος ξεκαθαρίζοντας το μέλλον των Τζίμερ Φριντέτ και ΝτεΣόν Τόμας: «Για το θέμα του Φριντέτ, δεν έχουμε νεότερη εξέλιξη. Έχουμε μιλήσει με τον παίκτη και τους εκπροσώπους του, ψάχνουν να βρουν ομάδα. Πήρε μια παράταση γι αυτό. Του έχουμε δώσει το ελεύθερο να διαπραγματεύεται. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά στη συστράτευση, η δική μας πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Όσον αφορά στην πολιτική για το θέμα της ΕΟΚ, δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα. Θα το δούμε εν καιρώ τι είναι καλύτερο για την ομάδα, κι αυτό θα στηρίξουμε. Με τον ΝτεΣτόν Τόμας είμαστε ένα βήμα πριν από τη λύση του συμβολαίου».

Αναφερόμενος στην απουσία του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης σχολίασε: «Πρόκειται για δική του απόφαση, που σίγουρα επηρεάζει το προϊόν. Εμείς κοιτάμε την επόμενη σεζόν μας. Είναι κάποια πράγματα που είναι εκτός από τα δικά μας χέρια», με τον Διαμαντίδη να συμπληρώνει: «Όλοι θέλουμε να έχουμε ένα δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είναι όμορφο ότι φεύγουν κάποιες ομάδες από το πρωτάθλημα. Λόγω των καταστάσεων δεν κατέστη δυνατό να είναι το πρωτάθλημα, όπως το θέλουμε. Σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, θα συμφωνήσω με τον Φραγκίσκο, έχει πάρει μια απόφαση που είναι δική τους. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να επηρεάσουμε ή μας αφορά».