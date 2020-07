Κόσμος

Η Μέρκελ με μάσκα μετά τον σάλο (εικόνες)

Οι κατηγορίες για υποκρισία από την πλευρά της καγκελαρίου και η απάντηση της.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ έκανε σήμερα την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με προστατευτική μάσκα για τον νέο κορονοϊό αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα απέρριψε την κατηγορία που της επέρριψαν για υποκρισία διότι δεν φορούσε.

Η Μέρκελ μπήκε στην Μπούντεσρατ, την άνω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, φορώντας μια μαύρη μάσκα με το σήμα EU2020.de του ιστότοπου που είναι αφιερωμένος στην εξάμηνη προεδρία της ΕΕ από την Γερμανία από την 1η Ιουλίου.

Η καγκελάριος, η κυβέρνηση της οποίας έχει καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε κάποιους δημόσιους χώρους, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα γιατί δεν την έχουν δει ποτέ να φοράει μάσκα σε κάποια δημόσια εμφάνισή της.

Η Μέρκελ, η οποία είναι γνωστό ότι παρακολουθεί στενά τις δημοσκοπήσεις, απάντησε ότι δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα όταν τηρεί τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά το κάνει όταν δεν μπορεί τους τηρήσει, όπως για παράδειγμα όταν βγαίνει ιδιωτικώς για ψώνια και δεν βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας. "Αλλά δεν θα σας πω πού πάω για ψώνια", πρόσθεσε χαμογελώντας.

Η Μέρκελ έχει δεχθεί επαίνους για την αντιμετώπιση της κρίσης με την Covid-19 και τα ποσοστά δημοτικότητάς της έχουν εκτοξευτεί. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετώπισε την πανδημία του νέου κορονοϊού καλύτερα από τους περισσότερους γείτονές της, βοηθούμενη από σχετικά ήπια περιοριστικά μέτρα, τα οποία επέτρεψαν να συνεχιστεί κάποια κοινωνική και βιομηχανική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των μηνών της κορύφωσης της επιδημίας, όπως και από μεγάλα πακέτα διάσωσης και οικονομικών κινήτρων.